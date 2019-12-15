Giresun'da bir evde patlama: 4 yaralı

Giresun'un Doğankent ilçesinde bir evde mutfak tüpünde yaşanan gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğankent ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki bir evde mutfak tüpünde yaşanan gaz kaçağı sonucu patlama meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar patlama sesi üzerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerini haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, patlamada yaralanan S.Ö., S.S., Ö.K. ve E.D. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GİRESUN 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:05

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