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Ava gitti kendini vurdu Giresun’da av yapmak isterken kendini vuran şahıs ağır yaralandı

İHA

Giresun'da avlanmak için ormanlık alana giden şahıs, kendini vurarak ağır yaralandı.

Giresun’da avlanmak için ormanlık alana giden şahıs, kendini vurarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Keşap ilçesi Yivdincik köyü kırsalında bulunan ormanlık alana avlanmak için gelen L.B. (40), elinde bulunan av tüfeğinin kazaen ateşlemesi sonucu sol bacağından yaralandı. Yaralanan L.B. olay yerine gelen ambulansla Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
L.B.’nin bilincinin kapalı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

GİRESUN

16 Aralık 2019 Pazartesi

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