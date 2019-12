Ferhat Karademir: “Erkan Sözeri, Bünyamin Gezer, Emre Malok üçgeni araştırılsın” Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir: “Emre Malok’un 2 senede yönettiği tüm maçlarımızda kasti ve hatalı yönetimler, her maçımıza etki etmiş” “Giresunspor’dan 4 maça 1 senelik ücret istedin biz de verdik”

TFF 1. Lig’in 15. haftasında Erzurum’da oynanan Büyükşehir Belediye ErzurumsporGiresunspor maçının ikinci yarısında yaşanan olaylar ve hakem kararlarına yönelik Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir basın toplantısı düzenledi.

TFF 1. Lig’in 15. haftasında deplasmanda Erzurumspor’a 20 mağlup olan Giresunspor’da Basın Sözcüsü Ferhat Kandemir, hakem hatalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Giresunspor’un ligde hakem atamaları ile ilgili hep yapıcı ve olumlu demeçlerde bulunduğunu belirten Karademir, “BB Erzurumspor müsabakanın başlama düdüğünden itibaren ilk yarı gayet güzel bir oyun sergiledik. Rakibe pozisyon vermeden devreyi kapattık 2. yarı başlama düdüğüyle beraber hakem faktörü devreye girmiş, oyuncularımızı vermiş olduğu saçma ve yanlı kararlarıyla baskı altına almıştır. Son haftalarda ligde almış olduğumuz başarılı sonuçlar sonrasında Erzurumspor maçı öncesinde hakem konusundaki kuşkularımızda maalesef haklı çıkmış bulunuyoruz. Hafta başı Emre Malok’un maçın hakemi olarak atandığını öğrendiğimizde kuşkularımızın gerçekliği de ispatlanmış oldu. Kuşkularımız daha hakem atamaları olmadan Emre Malok’un bu maça atanacak bilgisinin bize gelmesiydi. Emre Malok’un 2 senede yönettiği tüm maçlarımızda kasti ve hatalı yönetimler, her maçımıza etki etmiş ve damgasını vurmuştur” dedi.



“Erkan Sözeri, Bünyamin Gezer, Emre Malok üçgeni araştırılsın”

“Emre Malok neden 2. defa deplasman maçımıza verilmiştir?” sorusunu soran Karademir, “Balıkesir maçında aynı şekilde bizi katletmiştir. Şimdi sormak istiyoruz. Bu kadar hakem varken bu maça neden Emre Malok atanmıştır. Bunu neden sorduğumuzu merak ediyorsanız, biz şu sorulara cevap arıyoruz. Emre Malok’u kim hakem yapmıştır. Bütün hakemlik vecibelerini kimin sayesinde almıştır? Cevap verelim; Bünyamin Gezer. Peki, Bünyamin Gezer’in Erkan Sözeri ile ne alakası var? Onu da cevaplayalım. Erkan Sözeri’nin en yakın arkadaşlarından biridir. Erzurumspor'a da hem sportif direktörlük hem de hakem hocalığı konusunda yardım ettiği bilinmektedir. Bu sadece bizim düşüncemiz değil, basına da yansımıştır. Buradaki kirli oyunları MHK bozmalıdır. MHK Başkanı Zekeriya Alp’in bu maçın hakem atamasından bilgisi olduğuna inanmıyoruz. Bünyamin Gezer nerelere, kimlere etki edip bu maça Emre Malok’u nasıl atatıyor. Bu gücü televizyonlarda yaptığı programlardan mı alıyor, yoksa geçmişte yaptığı MHK’daki yapılanmadan mı alıyor lütfen bu konu araştırılsın, Zekeriya beyden rica ediyoruz. Kısacası Erkan Sözeri, Bünyamin Gezer, Emre Malok üçgeni lütfen araştırılsın” ifadelerini kullandı.

Söz konusu sorulara cevap verilmezse Türk futbolunun güvenirliğinin tehlikeye düşeceğini kaydeden Ferhat Karademir, bunun da ligin kalitesini ve marka değerini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Aykut Demir’in Giresunspor sayesinde yeniden futbola döndüğünü de dile getiren Karademir, şöyle devam etti:



“Bu kulübe geldiğinde, futboldan silinmiş, hiçbir futbol kulübünün kapısından geçirmediği bir oyuncuydun. Giresunspor sayesinde tekrar futbola döndün. Erkan Sözeri demiş ya oyuncularımızı sakin olmaları konusunda uyardık. Senin kinin nedir, sebebi nedir? Giresunspor seni futbola geri döndürmekten başka ne yapmıştır. Gerçi biz de vefadan bahsediyoruz, ülkemizin İstiklal Marşı'nı söylemeyen, İstiklal Marşı okunurken rahatta duran birinden vefa beklemek hata olur. Bunların hepsi görüntülerle sabittir.”



“Erkan Sözeri’ye 4 maça 1 sezonluk ücret verdik”

Geçtiğimiz sezon Erkan Sözeri’yi kendilerinin çağırdıklarını kaydeden Karademir, “Kariyerin Giresunspor’da filizlenmiş, içinde Giresunspor sevgisi vardır diye çağırdık. Evet, bir de yeni yönetimdik, sarıldık sana. Sen de benim şehrim dediğin, Giresunspor’dan 4 maça 1 senelik ücret istedin, biz de verdik. Çünkü başka şansımız yoktu. Allah razı olsun bizi de kümede bıraktın. Yeni sezonda da sana her türlü yetkiyi verdik, istediğin tüm oyuncuları aldık. Hem de bütçemizi delerek. Söyle bakalım Erkan Sözeri, burada kim kendini tehlikeye atmış, istediği parayı alan, istediği oyuncular alınan Erkan Sözeri’mi, yoksa sana her türlü fedakarlığı yapan Giresunspor mu? Sen kimseyi tanımazsın, sen paraya geldin. Paranı da aldın, gittin. Yalandan kariyer falan anlatma. Senin hoca olarak bir şampiyonluğunu yada başarını hatırlamıyoruz, yanlışımız varsa düzelt. Sonuç olarak sana bundan sonraki hocalık hayatında başarılar dileriz. Nice kariyerler yapman dileğiyle. Giresunspor’u ağzına almadan bir hayat geçirmeni temenni ederiz” diye konuştu.

GİRESUN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:06

YATSI 18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.