Giresun’dan, Ordu’ya “Fındığı duvara değil başımıza taç yaptık” cevabı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Giresun’dan, Ordu’ya “Fındığı duvara değil başımıza taç yaptık” cevabı

İHA

ABD'nin Miami kentinde sanatçı Maurizio Cattelan'ın, "duvara bantlanmış muz" olarak da adlandırılan eserinin 120 bin dolara satılması üzerine Türkiye'de belediyeler de bantla yapıştırma akımına uydu.

Giresun’dan, Ordu’ya “Fındığı duvara değil başımıza taç yaptık” cevabı

ABD’nin Miami kentinde sanatçı Maurizio Cattelan’ın, “duvara bantlanmış muz” olarak da adlandırılan eserinin 120 bin dolara satılması üzerine Türkiye’de belediyeler de bantla yapıştırma akımına uydu.
Ordu Büyükşehir Belediyesinin de fındıkla katıldığı akıma, “Şimdi gerçek bir sanat eseri oldu, alıcılarını bekliyoruz” yorumunu ekledi.
Giresun Belediyesi ise fındıklı paylaşıma cevap olarak ise yaptığı paylaşımda, “En kaliteli eserimizi duvara yapıştırmadık. İki gözümüzün çiçeğini başımıza taç yaptık” diyerek "Fındık başımızın tacı" heykeli fotoğrafını paylaşarak hashtag işareti içinde ‘Fındığın Başkenti’ göndermesini yaptı.

GİRESUN

16 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 14:46
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ferhat Karademir: “Erkan Sözeri, Bünyamin Gezer, Emre Malok üçgeni araştırılsın” Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir: “Emre Malok’un 2 senede yönettiği tüm maçlarımızda kasti ve hatalı yönetimler, her maçımıza etki etmiş” “Giresunspor’dan 4 maça 1 senelik ücret istedin biz de verdik”
YEREL HABERLER Ferhat Karademir: “Erkan Sözeri, Bünyamin Gezer, Emre ...
Giresunspor´dan hakem atamalarına tepki
YEREL HABERLER Giresunspor´dan hakem atamalarına tepki
Giresun’da 321 işletmeye bin 477 manda ve 553 malak için 1 milyon 22 bin 493 TL ödeme yapıldı
YEREL HABERLER Giresun’da 321 işletmeye bin 477 manda ve 553 malak ...
Jandarmadan köy ve yayla yollarında sıkı denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan köy ve yayla yollarında sıkı denetim
Ava gitti kendini vurdu Giresun’da av yapmak isterken kendini vuran şahıs ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ava gitti kendini vurdu Giresun’da av yapmak isterken ...
Giresun'da evde patlama: 4 yaralı
YEREL HABERLER Giresun'da evde patlama: 4 yaralı
Giresun'da bir evde patlama: 4 yaralı
YEREL HABERLER Giresun'da bir evde patlama: 4 yaralı
Meyveler yalancı bahara aldandı
YEREL HABERLER Meyveler yalancı bahara aldandı
Neşter tutan eller turizme de değer katıyor Dr. İbrahim Özkuş, başarılı bir cerrahlıktan turizme yönelen hikayesini anlattı
YEREL HABERLER Neşter tutan eller turizme de değer katıyor Dr. ...
Giresunspor'dan Emre Malok açıklaması
YEREL HABERLER Giresunspor'dan Emre Malok açıklaması
Dünyanın tescilli 3. dondurması 200 yıldır lezzetini koruyor
YEREL HABERLER Dünyanın tescilli 3. dondurması 200 yıldır lezzetini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X