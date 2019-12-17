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Trabzonspor’un uğuru: Görele pidesi Trabzonspor’un şampiyon olduğu yıllarda her maç öncesi uğradığı ...

İHA

Trabzonspor'un şampiyonluk yaşadığı 197576 sezonundan 198384 sezonuna kadar her deplasman öncesi pide yediği ve o yıllarda ulusal basına 'Uğur getiren pideler' olarak gündem olan Görele Pidesi yeniden Trabzonspor'u bekliyor.

Trabzonspor’un uğuru: Görele pidesi Trabzonspor’un şampiyon olduğu yıllarda her maç öncesi uğradığı Görele Pidecisi bordo-mavilileri yeniden pide yemeye davet etti

Trabzonspor’un şampiyonluk yaşadığı 197576 sezonundan 198384 sezonuna kadar her deplasman öncesi pide yediği ve o yıllarda ulusal basına ‘Uğur getiren pideler’ olarak gündem olan Görele Pidesi yeniden Trabzonspor’u bekliyor.
Görele pidesi ustası Rüsdem Abdal, bordomavili takımın bir dönem olmazsa olmazı olan pidenin özelliğini ve o yıllardaki hatıraların anlattı. Abdal, 1970 yılından bu yana ‘Görele pidesi’ işinde olduklarını ifade ederek, pidenin o yıllarda sadece ekmek fırınlarında işçi ve öğrencilerin öğle yemeği olarak hazırlandığını belirtti.
Trabzonspor’un da 1975 yılında deplasman maçı öncesi kendilerinden pide yediğini ve o günden sonra sürekli geldiklerini belirten Abdal, “Trabzonspor deplasmana giderken her maç öncesi buraya uğrardı ve burada pide yerlerdi, galip gelirlerdi. Pidelerimiz o yıllarda ulusal gazetelere de yansımış ve uğur getiren pideler olarak lanse edilmişti. 197576 sezonunda Şenol, Turgay, Necati, Bekir, Cemil bunlar bizi hafta sonları maça gittiğimizde elimizden tutup bizi maça sokarlardı” dedi.

“Maya ve pişirmek önemli”
"Samsun’dan Rize’ye kadar birçok yerde pide var ama Görele pidesi ayrı bir tat" diyen Rüsdem Abdal, “Bu malzemeden kaynaklanan bir özelliktir. Malzemeyi iyi seçip kaliteli malzeme kullanmak gerekiyor. Mayası önemli. Hamurun çok iyi mayalanması gerekiyor, fırının derecesini ayarlamak gerek çünkü fazla olursa haşlanır ve güzel olmaz” şeklinde konuştu.
İşçi ve öğrencinin öğle yemeği olan pidenin hikayesini de anlatan Abdal, “Bu pide 70’li yıllarda ekmek fırınlarında yöresel bir peynirimiz var adı ‘imansız peynir’ derler. Bu peynirden yapılırdı ve bu pide öğlen zamanında işçi ve öğrenciler tarafından yenirdi. Daha sonraki yıllarda bu ekmek fırınında çıkarak pide salonuna dönüştü” ifadelerini kullandı.

GİRESUN

17 Aralık 2019 Salı

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