Giresunspor’dan Rusescu açıklaması

TFF 1.Lig ekiplerinden Giresunspor Rumen golcüsü Raul Rusescu’nun serbest kalmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rusescu’nun TFF’ye başvurusunun bulunmadığı ifade edilerek, “Başkanımızın daha önce açıkladığı gibi oyuncu maaşlarında gecikme mevcut. Rusescu’nun da sözleşmesinden kaynaklı böyle bir hakkı bulunuyor. Şu an için TFF’ye başvurma ve bu fesih hakkını kullanma gibi bir şey söz konusu değil. Oyuncumuzun böyle bir talebi yok. Oyuncularımızın maaşları da haftaya ödenecek. Bu tarz olayları Türkiye’de en az yaşayan kulüplerden biriyiz” denildi.

GİRESUN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

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