Giresun’da ahşap ev alevlere teslim oldu

"O benim sünnetim değildi"

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Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde ahşap evde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde ahşap evlerin yoğunlukta olduğu Taş Mahalle’de 2 katlı ahşap binada yangın meydana geldi. Çatı katında çıkan yangına kısa sürede olay yerine varan itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa süreli paniğe neden olan yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. İtfaiye yangının çıkış nedeni araştırıyor.

GİRESUN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

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