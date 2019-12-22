Öğrencileri yemek değil, köyün içme suyu zehirlemiş

Giresun’un Espiye ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin yemekten değil içme suyundan etkilendiği ortaya çıktı.

Olay, ilçeye bağlı Ericek köyünde 6 Aralık Cuma günü meydana geldi. Ericek köyündeki ilk ve ortaokulun öğrencileri yedikleri öğle yemeğinden sonra karın ağrısı, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayeti ile okul yönetimine başvurmuş, zehirlenme şüphesi ile 80 öğrenci hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından okula gelen Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri yemeklerden, okulun ve köyün içme suyundan numune alarak inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonucu zehirlenmelere yemeklerin değil köyün içme suyunun neden olduğu belirlendi. Konuya ilişkin Espiye İlçe Öğretmenevi Müdürü İlkay Karaman yaptığı açıklamada, "Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarında, Ericek İlk/Orta Okulu ve Espiye Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü yemekhanesinden alınan yemek numunelerinin tamamının incelendiği, yapılan tetkikler sonucunda yemeklerin temiz olduğu, analiz sonuçlarına göre yemeklerin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine uygun olduğu ve tüketime uygun olduğunun belirlendiği öğrenilmiştir. İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince alınan su numunelerinden Espiye Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü yemekhanesinden alınan su numunesinin insan sağlığı tüketimine uygun olduğu, Ericek ilk/orta okulundan alınan su numunesinin uygun olmadığının belirlendiği öğrenilmiştir" dedi.

Yemeklerin dağıtıldığı diğer okullarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını kaydeden Karaman, “Espiye Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü tarafından Espiye ilçemizde Ericek ilk ve ortaokulu da dahil olmak üzere toplam 11 taşıma merkezi ilk ve ortaokulunda eğitim öğretim gören bin 400 taşımalı eğitim öğrencisine 2009 yılından itibaren yemek hizmeti verildiği, aynı gün diğer 10 okulda herhangi bir şikayetin bulunmadığı öğrenilmiştir" ifadelerini kullandı.

GİRESUN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:09

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