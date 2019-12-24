Giresun’un 6 noktasında örtü yangını meydana geldi

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Giresun’un 6 noktasında örtü yangınları meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar Giresun merkeze bağlı Seldeğirmeni, Gaziler mahallesi ve Sayca köyü ile Yağlıdere, Espiye, Piraziz, Eynesil, Keşap ilçeleri kırsalında şiddetli rüzgarlar örtü yangınlarına yol açtı. Merkeze bağlı mahallelerde yangınlar kontrol altına alınırken, ilçelerde oluşan yangınlar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

GİRESUN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:10

YATSI 18:36

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