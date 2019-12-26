Giresun’da çıkan 15 örtü yangınının 5’inin insan kaynaklı olduğu belirlendi

Giresun’da 2224 Aralık tarihleri arasında 6 ilçe ve 15 noktada çıkan örtü yangınlarıyla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Edinilen bilgilere göre, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından süren incelemeler sonucu çıkan yangınların beşinin insan kaynaklı olduğu belirlendi. Örtü yangınlarına neden olduğu belirlenen ve 'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet vermek" suçundan 5 kişi hakkında Orman Bölge Müdürlüğü tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan diğer 10 örtü yangınının çıkış nedenlerinin belirlenmesi içinse soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

GİRESUN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:10

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