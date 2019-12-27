Giresun’da yeni bir çöp alanı arayışı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Giresun’da yeni bir çöp alanı arayışı başladı

İHA

Görele'nin Çavuşlu Beldesi'ni ziyaret eden Vali Harın Sarıfakıoğulları, belde halkının çöp şikayeti üzerine Giresun genelinde çöp dökmek için yeni bir yer arandığını açıkladı.

Giresun’da yeni bir çöp alanı arayışı başladı

Görele’nin Çavuşlu Beldesi’ni ziyaret eden Vali Harın Sarıfakıoğulları, belde halkının çöp şikayeti üzerine Giresun genelinde çöp dökmek için yeni bir yer arandığını açıkladı.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Görele ve Çavuşlu Belde Belediyesi’nde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Çavuşlu Belediye Başkanı Fatih Duzcu ve belde protokolünün karşıladığı Vali Sarıfakıoğulları, Çavuşlu Belediyespor Kulübü Lokalinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Vali Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Fatih Duzcu, Mahalle Muhtarları ve vatandaşlardan beldenin sorunları hakkında bilgi aldı. Çavuşlu'nun en büyük sıkıntısı olan çöp depolama alanı ve buna bağlı temiz olmayan içme suyu ve alt yapı sorunu ziyarette başlıca ele alınan konular arasında yer aldı.
Vali Harun Sarıfakıoğulları’na Beldenin sorunlarını anlatan Çavuşlu Belde Belediye Başkanı Fatih Duzcu “Biz burada 2 bin 500 kişi ölüyoruz. Gerek çöp tesisinin gerekçe içme sularımız bizi olumsuz etkiledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ilçemizi ziyarette çöp tesisinin kaldırılacağı yönünde açıklamalarda bulundu. Bakanımızın sözünün üzerine sözümüz yoktur. Bununla birlikte içme suyu konusunda bakanlığımız keton kuyu için çalışma başlatmış fakat açılan kuyular say kaya çıktığı için sağlıklı sonuç alınamadı. İller Bankası'na hazırlatmış olduğumuz projemiz hazır, borçlanma kredilerinin yetmediğini bu konuda devletimizden bakanlığımızdan yardım bekliyoruz” dedi.
Yapılan açıklamaların ardından Vali Sarıfakıoğulları ise “Çöp konusunda bundan sonra Çavuşlu halkının istemediği hiç bir şey olmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un bilgileri doğrultusunda Giresun genelinde yeni bir çöp depolama ve geri dönüşüm alanı belirlemek üzere çalışmalar başlatılmıştır. Su konusunda ise İl Özel İdaresi bünyesinde ve çevre ilçe belediyelerin yardımı ile su sorununu da ortadan kaldırmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

GİRESUN

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:11
  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rabia Naz’ın babası otopsi raporu hakkında konuştu
YEREL HABERLER Rabia Naz’ın babası otopsi raporu hakkında konuştu
Milletvekili Tığlı'dan Rabia Naz Vatan açıklaması TBMM Araştırması Komisyonu üyesi Necati Tığlı: “Uzman görüşleri alınmaya devam ediliyoruz, fakat Meclise 7 Ocak gününe kadar ara verdik”
YEREL HABERLER Milletvekili Tığlı'dan Rabia Naz Vatan ...
Giresun’da çıkan 15 örtü yangınının 5’inin insan kaynaklı olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Giresun’da çıkan 15 örtü yangınının 5’inin insan ...
Giresun’un fındık yetişmeyen ilçelerinde yeni ürün arayışı devam ediyor Alucra ilçesinde cevizin ardından siyez buğdayı ekimi yapıldı
YEREL HABERLER Giresun’un fındık yetişmeyen ilçelerinde yeni ürün ...
GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: "Giresun için, ‘Kirazın anavatanı, fındığın başkenti’ tescilini aldık"
YEREL HABERLER GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: "Giresun için, ‘Kirazın ...
Piraziz elması zincir marketlerdeki yerini aldı
YEREL HABERLER Piraziz elması zincir marketlerdeki yerini aldı
Karı koca bir asırlık geleneği yaşatmaya çalışıyorlar
YEREL HABERLER Karı koca bir asırlık geleneği yaşatmaya çalışıyorlar
Köy okuluna anlamlı yardım Giresun’un Espiye ilçesine 45 kilometre mesafede bulunan Ericek İlkokulundaki öğrencilere giysi, kırtasiye ve kitap yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Köy okuluna anlamlı yardım Giresun’un Espiye ilçesine ...
Hakan Kutlu: İkinci yarıya umutla bakacağız
YEREL HABERLER Hakan Kutlu: İkinci yarıya umutla bakacağız

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X