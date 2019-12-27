Giresun’da yeni bir çöp alanı arayışı başladı

Görele’nin Çavuşlu Beldesi’ni ziyaret eden Vali Harın Sarıfakıoğulları, belde halkının çöp şikayeti üzerine Giresun genelinde çöp dökmek için yeni bir yer arandığını açıkladı.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Görele ve Çavuşlu Belde Belediyesi’nde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Çavuşlu Belediye Başkanı Fatih Duzcu ve belde protokolünün karşıladığı Vali Sarıfakıoğulları, Çavuşlu Belediyespor Kulübü Lokalinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Vali Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Fatih Duzcu, Mahalle Muhtarları ve vatandaşlardan beldenin sorunları hakkında bilgi aldı. Çavuşlu'nun en büyük sıkıntısı olan çöp depolama alanı ve buna bağlı temiz olmayan içme suyu ve alt yapı sorunu ziyarette başlıca ele alınan konular arasında yer aldı.

Vali Harun Sarıfakıoğulları’na Beldenin sorunlarını anlatan Çavuşlu Belde Belediye Başkanı Fatih Duzcu “Biz burada 2 bin 500 kişi ölüyoruz. Gerek çöp tesisinin gerekçe içme sularımız bizi olumsuz etkiledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ilçemizi ziyarette çöp tesisinin kaldırılacağı yönünde açıklamalarda bulundu. Bakanımızın sözünün üzerine sözümüz yoktur. Bununla birlikte içme suyu konusunda bakanlığımız keton kuyu için çalışma başlatmış fakat açılan kuyular say kaya çıktığı için sağlıklı sonuç alınamadı. İller Bankası'na hazırlatmış olduğumuz projemiz hazır, borçlanma kredilerinin yetmediğini bu konuda devletimizden bakanlığımızdan yardım bekliyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaların ardından Vali Sarıfakıoğulları ise “Çöp konusunda bundan sonra Çavuşlu halkının istemediği hiç bir şey olmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un bilgileri doğrultusunda Giresun genelinde yeni bir çöp depolama ve geri dönüşüm alanı belirlemek üzere çalışmalar başlatılmıştır. Su konusunda ise İl Özel İdaresi bünyesinde ve çevre ilçe belediyelerin yardımı ile su sorununu da ortadan kaldırmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

GİRESUN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:11

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