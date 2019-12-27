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FİSKOBİRLİK’ten Giresun’a yeni istihdam alanı FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi ...

İHA

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

FİSKOBİRLİK’ten Giresun’a yeni istihdam alanı FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: “En az 750 kişinin istihdam edileceği bir proje üzerinde çalışıyoruz; 2 yıl içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz”

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.
Bayraktar, Giresun'a düşündükleri AVM projesinin devam ettiğini ve fizibilite raporunun hazırlandığını belirterek, “En az 750 kişinin istihdam edileceği bir proje üzerinde çalışıyoruz. 2 yıl içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Giresunlu AVM için Ordu, Trabzon gibi illerimize gidiyor bu proje sayesinde artık birçok firma burada gelecek ve vatandaşlar Giresun’da ihtiyaçlarını karşılayacak. AVM konusunda uzmanlardan danışmanlık alıyoruz. Bu proje ile de Genel Müdürlüğümüzün Giresun’dan gideceği tartışmaları da son bulacaktır” dedi.
Fındık konusunda ise Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) elindeki ürünü FİSKOBİRLİK vasıtasıyla işleyerek piyasaya sunması gerektiğini belirten Bayraktar, “Benim kişisel kanaatim elindeki fındığı piyasaya sunmalı ama nasıl sunacağı da önemli. Ben şimdi desem ki, ‘TMO fındığı FİSKOBİRLİK dışında piyasaya sunmamalı’ desem sanki FİSKOBİRLİK Lütfi Bayraktar’ın kendi malıymış gibi herkes bakacak buna. Üretilen mamulleri hepsini ve sanayi grubuna girenlerin tamamını TMO ile FİSKOBİRLİK oturmalı ve bu malı öyle vermeli. TMO bugün para kazanmış gibi gözüküyor ama uzun süreçte aslında sanayiciler açısında stokçuluğu doğuruyor” ifadelerini kullandı.
Fiyatların yükselmesi için FKB ile TMO’nun fındığı beraber işlemesi gerektiğini kaydeden Bayraktar, “O zaman tedirgin olurlar, o zaman TMO’nun ya da FİSKOBİRLİK’in fındık almasına engel olmaya çalışırlar, fiyat o zaman yükseltilir. Devlet dese ki ‘TMO ya da FKB aldığı fındığı gerek mamul, gerek sanayi ürünü olarak işbirliği halinde piyasaya sürecek’ dese emin olun o zaman piyasa kontrol edilmiş olur. O zaman diğer sanayiciler büyük oyuncular 'Bu TMO’ya giden fındık tekrar karşımıza yeni bir oyuncu olarak geliyor' derler” şeklinde konuştu.

GİRESUN

27 Aralık 2019 Cuma

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