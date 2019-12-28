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Kuş Dili kursu ilk mezunlarını verdi Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy Köyünde “kuşdili” ...

İHA

Kuş Dili kursu ilk mezunlarını verdi Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy Köyünde “kuşdili” olarak bilinen ıslıkla haberleşme kursu ilk mezunlarını verdi.

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy Köyünde 'Kuş dili' olarak bilinen ıslıkla haberleşme kursu ilgi görüyor.
Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy Köyü yöresine özgü, 500 yıllık tarihi geçmişe sahip, 'Kuş dili' olarak da bilinen ıslıkla haberleşme yönteminin gelecek kuşaklara aktarılması için 2018 yılında açılan kuşdili kursu yöre halkından ilgi görüyor.
UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alan ve yörede özellikle çocuk ve gençlere yönelik eğitim verilen kurslar, ilgi görüyor. Kurslara katılanlara, önce alfabede bulunan harfler 'kuşdilinde öğretiliyor, ardında da toplu ıslık diliyle kısa cümleler kurup iletişim kurmaları sağlanıyor. Kuşköy'de arazinin dağınık ve engebeli oluşu, nedeniyle 500 yılı aşkın bir süredir kullanılan ıslıkla haberleşme geleneğinin yaşatılması için harekete geçildi. Kuş sesine benzediği için 'Kuş dili' olarak da adlandırılan haberleşme yönteminin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine alınmasının ardından, eğlence unsuru taşımadan değer görmesi ve korunması, genç kuşaklar tarafından öğrenilerek günlük hayatta kullanımının sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması için açılan ıslık dili kursunun devam ettiği kaydedildi.
Kuş Dili’nin gelecek kuşaklara aktarılması yönünde kursun önemli bir eğitim hizmeti olduğunu ifade Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, “13 Nisan 2018 tarihinde Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları’nın da katılımıyla açılan ıslık dili kursumuz 2019 yılı içerisinde devam etti. Islık dili kursumuzun amacı ıslık dilini gelecek kuşaklara aktarmaktır. Biz Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği olarak her yıl ıslık dili, festivali ve ıslık dili günleri düzenliyoruz. Amacımız ıslık dilini tanıtmak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak. Çocuklara Islık dili hocamız Mehmet Karadeniz, yaklaşık 20 öğrenciye verdiği ıslı dili eğitimi verdi. Bu öğrenciler ıslık diliyle konuşmaya başladılar” dedi.
Çocuklara iletişim olarak ıslık dilini öğreten Islık Dili hocası Mehmet Karadeniz ise “Islık diliyle öğrettiğimiz cümleler bahçeye, bağa, dereye, ormana gidiyoruz ve çay kesmeye çağırmayı öğretiyoruz. Yöre halkımız Rus harbinde bile bu ıslığı kullanmışlar. Ruslar Sis Dağı’ndan aşağı gelirken köylüler mevzi almışlar bir birlerine ıslıkla anlaşarak hayatlarını kurtarmışlar. Islık dilini öğrenen öğrencilerim kursumuza 2018 yılında katılmıştı. Bu arkadaşlarımız baya cümleler öğrendi şu anda günlük yaşamda anlatabilecek bütün kelimeleri konuşabiliyorlar. Bu şekilde ıslık dilini ilerleyen günlerde de devam ettirmemiz gerekiyor. Islık dili İngilizce dili gibi basit değil. Bu dili çocuklarımıza aşılayacağız dededen toruna ıslığımızı devam ettireceğiz” diye konuştu.

GİRESUN

28 Aralık 2019 Cumartesi

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