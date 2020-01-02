Giresun´da heyelan yolu kapattı

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu BulancakKovanlık karayolu ulaşıma kapandı.
BulancakKovanlık beldesi karayolunun taş ocağı mevkisinde öğle saatlerinde meydana heyelan sonucu kaya parçaları yolu kapattı. Yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlatırken, ulaşım Alibeyköy yönünden sağlanıyor.
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