Heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları sürüyor

İHA

Giresun’un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesi 28. kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu dev kayalar yolu kapattı. Karayolları ekiplerinin yolu açmak için devam ettirdiği çalışmaların yaklaşık bir hafta süreceği ve bu süre zarfında ulaşımın servis yolu olan köy yolundan sağlanacağı belirtildi.

GİRESUN

02 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:35
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Heyelan yolu kapattı
YEREL HABERLER Heyelan yolu kapattı
Giresun´da heyelan yolu kapattı
YEREL HABERLER Giresun´da heyelan yolu kapattı
Giresun’da karla mücadele çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Giresun’da karla mücadele çalışmaları başladı
Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi Giresun’da yaşayan Emine Yılmaz, ehliyetini değiştirmek için gittiği nüfus müdürlüğünde, yaklaşık bir ay önce İstanbul’da evlenmiş olduğunu öğrendi.
YEREL HABERLER Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu ...
Giresun’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Giresun’da trafik kazası: 3 yaralı
Fındığın piyasadaki tek söz sahibi TMO oldu Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: “Bugün itibariyle 2019 yılı fındık alım kampanyasını sonlandıracak olan TMO en güçlü stokçu durumunda”
YEREL HABERLER Fındığın piyasadaki tek söz sahibi TMO oldu Giresun ...
Terörün ve narkotik suçlarının korkulu rüyası: Keskin burunlar Giresun İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan 5 keskin burunlu köpek başarılarıyla kendilerinden söz ettiriyor
YEREL HABERLER Terörün ve narkotik suçlarının korkulu rüyası: Keskin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X