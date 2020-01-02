Heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları sürüyor

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Giresun’un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesi 28. kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu dev kayalar yolu kapattı. Karayolları ekiplerinin yolu açmak için devam ettirdiği çalışmaların yaklaşık bir hafta süreceği ve bu süre zarfında ulaşımın servis yolu olan köy yolundan sağlanacağı belirtildi.

GİRESUN 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:12

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