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Fındık ihracatında rekor

DHA

KARADENİZ Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2019 yılında gerçekleştirilen 319 bin 772 ton iç fındık ihracatı karşılığında, Türkiye'de 2 milyar 28 milyon 727 bin dolar gelir elde edildiğini belirterek, bunu bir rekor olduğunu söyledi.

KARADENİZ Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2019 yılında gerçekleştirilen 319 bin 772 ton iç fındık ihracatı karşılığında, Türkiye'de 2 milyar 28 milyon 727 bin dolar gelir elde edildiğini belirterek, bunu bir rekor olduğunu söyledi.
KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, yaptığı açıklamada, 2019 yılında 319 bin 772 ton iç fındık ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini ifade edip, bunun kabuklu fındık olarak yaklaşık 640 bin tona tekabül ettiğini kaydetti. Bu rakamın fındık ihracatında miktar bazında tüm zamanların en yüksek rakamı olduğuna değinen Sevinç, "2019 yılında gerçekleştirilen 319 bin 772 ton iç fındık ihracatı karşılığında 2 milyar 28 milyon 727 bin 972 dolar gelir elde edildi. 2018 yılına göre miktarda yüzde 14,5 döviz gelirinde ise yüzde 24,0 artış yaşandı. Bu rakama ulaşılmış olmak bir tesadüf değildir. Bunda Türk fındık ihracatçısının azimli bir şekilde fındığın tüm dünya piyasalarına arz edilmesi yönündeki gayretlerine borçluyuz. Bu bağlamda tüm fındık ihracatçılarına şükranlarımı sunuyorum" dedi.
'FINDIKTA ARZ FAZLASI SORUNU YAŞANMAYACAK'
Sevinç, Çin Halk Cumhuriyeti´ne yapılan fındık ihracatındaki artışın da çok önemli olduğunu dile getirerek, "Çin Halk Cumhuriyeti´ne 2019 yılında 11 bin 180 ton iç fındık karşılığı 87,2 milyon dolar fındık ihracatı gerçekleştirildi. Bu rakamlar hem miktar hem de döviz geliri olarak tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına tekabül etmektedir. En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 6´ncı sıraya yükselen Çin Halk Cumhuriyeti´ne yönelik ihracatımızın her yıl önemli miktarda artması ve bu kapsamda önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti´nin, Almanya ve İtalya´nın ardından 3'üncü sıraya yükselmesini bekliyoruz. Bundan sonra fındıkta arz fazlası sorunu yaşanmayacaktır. Üretilen fındığın piyasaya indirilmesinde bir sıkıntı yaşanmazsa 2020 yılında da bu artış trendi devam edecektir" diye konuştu. 

GİRESUN

04 Ocak 2020 Cumartesi

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