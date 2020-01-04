Giresun'da 88 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

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Giresun'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 88 köy yolu ulaşıma kapandı.



Giresun'da sabah saatlerinde Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde başlayan kar yağışı tüm ili etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle 88 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler köy yollarının açılması için çalışmalara başladı. GiresunSivas karayolu bağlantısını sağlayan 2200 rakımlı Eğiribel Geçidi'nde de kar yağışının aralıksız devam ettiği öğrenildi.

GİRESUN 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:13

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