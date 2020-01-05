Eğribel geçidinde yoğun kar yağışı devam ediyor

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GiresunSivas Karayolu bağlantısını sağlayan 2200 rakımlı Eğribel Geçidinde kar yağışı devam ediyor.

Bölgede kar kalınlığı ise 150 santimetreyi buldu.

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı 104. Şube Şefliğine bağlı ekipleri tolun trafiğe kapanması ve sürücülerin aksilik yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan kar nedeniyle kapalı olan 88 köy yolundan 30’u ulaşıma açıldığı öğrenildi.

GİRESUN 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:44

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YATSI 18:45

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