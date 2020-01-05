Tarihi Zeytinlik Semti restorasyonunda sona yaklaşıldı

Giresun İl Özel İdaresi ve DOKA işbirliğiyle yürütülen Zeytinlik Mevkii 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesinde sona yaklaşıldı.

Giresun İl Özel İdaresi tarafından proje kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili verilen bilgide, “Zeytinlik Kentsel Sit Alanı içinde kalan bin 852 tarihli en eski ve en büyük konağın restore edilmesi. Giresun Müzesi Karşısındaki tarihi yapının restore edilmesi. Türkiye'nin tek tescilli Trafo yapısının restore edilmesi. Proje alanındaki 9 adet yapının sahil yolu ve Giresun Müzesine cephe veren yüzlerinde sıva, boya, silme ve söve uygulamaları yapılarak iyileştirilmesi. Zeytinlik Mevkiindeki tarihi konakların geçmişte kalan cephe resimlemelerine uygun olarak Giresun Üniversitesi ve öğrencilerinin destekleriyle resim çalışmalarının yapılması. Yüzbaşı Sokak girişindeki mülkiyeti Giresun Belediyesi’ne ait alanın çocuk parkı olarak düzenlenmesi. Müze girişi karşısındaki alanın park olacak şekilde düzenleme çalışmaları yapılmaktadır“ denildi.

GİRESUN 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:19

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.