3 çocuk annesi genç kadının hayatını kaybettiği trafik kazasında sürücü tutuklandı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Giresun’da 3 çocuk annesi kadının öldüğü trafik kazasında gözaltına alınan araç şoförü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Ocak gecesi Keşap ilçesinde Hisarüstü köyü mevkii Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. R.K. yönetimindeki 28 AR 840 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada 3 çocuk annesi 24 yaşındaki Arzu Memiş olay yerinde hayatını kaybetti, alkollü olduğu belirlenen sürücü R.K. ise yaralı olarak kurtuldu.

Tedavisinin ardından alınan ifadesi sonrası adliyeye sevk edilen R.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Arzu Memiş’in cenazesi adli tıp işlemlerinin ardından Dereli ilçesine bağlı Kurtulmuş köyüne getirilerek toprağa verildi.

GİRESUN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:19

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.