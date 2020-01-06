İş makinesinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

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Giresun'un Bulancak ilçesinde yol çalışması yapılan iş makinesinin altında kalan yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Giresun’un Bulancak ilçesi Tekmezar köyünde yol açma çalışması yapan özel bir iş makinesinin arkasında duran Muzaffer Aydoğan (83) iş makinesinin geri manevra yaptığı sırada kaçamayarak iş makinesinin altında kaldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GİRESUN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:13

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