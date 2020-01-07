Giresunspor’da transfer çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Giresunspor’da transfer çalışmaları sürüyor

İHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da transfer görüşmeleri sürüyor.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren yeşilbeyazlılarda yönetimde Teknik Direktör Hakan Kutlu’nun raporu doğrultusunda birçok isme teklif götürüldü. Hazırlanan listede aralarında Süper Lig’de forma giyen futbolcularında bulunduğu öğrenilirken gündeme gelen isimlerin başında ise Recep Niyaz, Marko Milinkovic, Bosna 1. Lig ekibi FK Zeljeznicar Sarajevo’da forma giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Asim Zec, Tayfur Bingöl, Recep Aydın olduğu öğrenildi. Antalya’da süren kamp ve transfer çalışmalarında şu ana kadar son olarak Samsunspor’da forma giyen İshak Doğan ile anlaşmaya varıldı. Tecrübeli futbolcu kendisini 1,5 yıllığına Giresunspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

GİRESUN

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 14:59
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İş makinesinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İş makinesinin altında kalan yaşlı adam hayatını ...
3 çocuk annesi genç kadının hayatını kaybettiği trafik kazasında sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER 3 çocuk annesi genç kadının hayatını kaybettiği ...
Bulancak Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Bulancak Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor
Doktor, reçetelerin üzerine yaptığı resimlerle sergi açtı
YEREL HABERLER Doktor, reçetelerin üzerine yaptığı resimlerle sergi ...
Tarihi Zeytinlik Semti restorasyonunda sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Tarihi Zeytinlik Semti restorasyonunda sona ...
Giresun yaylalarında kar keyfi
YEREL HABERLER Giresun yaylalarında kar keyfi
Eğribel geçidinde yoğun kar yağışı devam ediyor
YEREL HABERLER Eğribel geçidinde yoğun kar yağışı devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X