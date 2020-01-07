Giresunspor’da transfer çalışmaları sürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da transfer görüşmeleri sürüyor.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren yeşilbeyazlılarda yönetimde Teknik Direktör Hakan Kutlu’nun raporu doğrultusunda birçok isme teklif götürüldü. Hazırlanan listede aralarında Süper Lig’de forma giyen futbolcularında bulunduğu öğrenilirken gündeme gelen isimlerin başında ise Recep Niyaz, Marko Milinkovic, Bosna 1. Lig ekibi FK Zeljeznicar Sarajevo’da forma giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Asim Zec, Tayfur Bingöl, Recep Aydın olduğu öğrenildi. Antalya’da süren kamp ve transfer çalışmalarında şu ana kadar son olarak Samsunspor’da forma giyen İshak Doğan ile anlaşmaya varıldı. Tecrübeli futbolcu kendisini 1,5 yıllığına Giresunspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

GİRESUN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:13

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