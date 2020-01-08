İran asıllı Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı: “Bundan sonra Amerikan askerleri Ortadoğu’da asla güvende olmayacaklardır” Giresun Üniversitesi (GRÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün İran asıllı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı: “2. Dünya savaşından sonra ilk kez bir ABD üssü direk vuruldu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İran asıllı Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı: “Bundan sonra Amerikan askerleri Ortadoğu’da asla güvende ...

İHA

Giresun Üniversitesi (GRÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) Müdürü İran asıllı Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı, ABD'nin düzenlediği hava saldırısı ile öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin ardından dün gece İran'ın Irak'taki ABD üstlerini vurmasını değerlendirdi.

İran asıllı Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı: “Bundan sonra Amerikan askerleri Ortadoğu’da asla güvende olmayacaklardır” Giresun Üniversitesi (GRÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün İran asıllı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı: “2. Dünya savaşından sonra ilk kez bir ABD üssü direk vuruldu”

Giresun Üniversitesi (GRÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) Müdürü İran asıllı Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı, ABD'nin düzenlediği hava saldırısı ile öldürülen İranlı General Kasım Süleymani’nin ardından dün gece İran’ın Irak’taki ABD üstlerini vurmasını değerlendirdi.
Kasım Süleymani’nin İran için önemli bir sembol olduğunu belirten Doç. Dr. Karaağaçlı, ”İran başsından buyana buna ‘biz karşılık vereceğiz hem de vekillerimizle değil, kendimiz vereceğiz ve askeri karşılık vereceğiz’ dediler buda çok önemiydi. Tamda bunu dün gece Kasım Süleymani’nin vurulduğu saate denk getirdiler ve vurdukları üstlerde sembolik yerler mesele bir tanesi Amerikan Başkanının aniden ziyaret ettiği bir yer” dedi.
Saldırılarda zayiat nedir ne değildir gün içinde beli olacağını ve buna göre bir yol çizileceğini ifade eden Karaağaçlı, “Önemli olan şudur ki, 2. Dünya Savaşında bu yana yani 70 yıldan bu yana ilk kez herhangi bir Amerikan askeri üssünün başka ülke tarafından vurulduğudur. Yani burada zayiat olsun olmasın İran bir Amerikan üssünü direk vurdu. Amerika buna karşılık verecek mi göreceğiz ama İran Dış İşleri Bakanı biz başladık vurduk ve intikamımızı aldık dedi, İran dini lideri de düzenlediği basın toplantısında dedi ki ‘Amerika’ya bir tokat attık’ ve bu İran açısından önemliydi, yapmaları gerekiyordu” ifadelerini kullandı.
“Bunun arifesinde ne olur?” sorusunun herkes tarafından merak edildiğini kaydeden Doç. Dr. Karaağaçlı, “Bundan sonra Amerikan askerleri Ortadoğu’da asla güvende olmayacaklardır” değerlendirmesinde bulundu.
Hamas’ın Süleymani’nin cenazesine katılmasının olayın ‘Şii’ davası olamadığını ortaya koyduğunu ifade den Doç. Dr. Karaağaçlı şöyle devam etti:
“Birileri bunu Şii davası olarak gösteriyor ama Hamas'ın cenazeye katılması bunun şii davası değil bütün Müslümanların davasıdır. Bu saatten sonra İran’da muhaliflerinde sesinin gür çıkması mümkün değildir zira İran’da şu anda olağanüstü bir güvenlik ortamı sağlanmıştır ve cenazede de gördük ki artık birçok İranlı için mesele hükümetten çok İran’ın bütünlüğüdür.”

GİRESUN

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresunspor’da transfer çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Giresunspor’da transfer çalışmaları sürüyor
İş makinesinin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İş makinesinin altında kalan yaşlı adam hayatını ...
3 çocuk annesi genç kadının hayatını kaybettiği trafik kazasında sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER 3 çocuk annesi genç kadının hayatını kaybettiği ...
Bulancak Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Bulancak Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor
Doktor, reçetelerin üzerine yaptığı resimlerle sergi açtı
YEREL HABERLER Doktor, reçetelerin üzerine yaptığı resimlerle sergi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X