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Fındık fiyatları 2020 yılında 20 lirayı gördü Giresunlu fındık tüccarı Sezgin Kumaş: “53 randıman ...

İHA

Dünya'nın en kaliteli fındığı olarak bilinen 'Giresun Kalite' olarak adlandırılan tombul fındık 2020 yılında fiyat rekoru kırarak 20 liraya yükseldi.

Fındık fiyatları 2020 yılında 20 lirayı gördü Giresunlu fındık tüccarı Sezgin Kumaş: “53 randıman fındık 20 liradan işlem görüyor” Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük: “Fiyatın 20 lirayı görmesi ise hala fındığa ihtiyaç olduğunun göstergesidir”

Dünya’nın en kaliteli fındığı olarak bilinen ‘Giresun Kalite’ olarak adlandırılan tombul fındık 2020 yılında fiyat rekoru kırarak 20 liraya yükseldi.
Türkiye 2019 yılında gerçekleştirilen 319 bin 772 ton iç fındık ihracatı karşılığında 2 milyar 28 milyon 727 bin 972 dolar döviz gelir elde ederken, serbest piyasada ise 2020 yılında hareketlendi.
Fındık Tüccarı Sezgin Kumaş, şu anda serbest piyasada 53 randıman fındık 20 liradan işlem gördüğünü söyledi. Kumaş, ilerleyen günlerde fındık fiyatlarının daha da iyi olacağını düşündüklerini belirterek, “İhracatımız bu yıl rekor seviyelerde. Üreticimizin elinde fındık varsa elinde tutabilirler ya da satabilirler 20 lira kötü bir fiyat değil” dedi.
“Üreticinin elinde yüzde 1520 civarında fındık odluğunu düşünüyorum” diyen Kumaş, “Hükümetimiz TMO aracılığı ile piyasada bir miktarda fındık aldı bununda çok büyük etkisi oldu fiyatların yükselmesinde. Kendi düşüncem fiyatın ilerleyen günlerde daha iyi olacağıdır” ifadelerini kullandı.
Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük ise piyasada fındığın ciddi manada azaldığını ve bununda fiyatlara yansıdığını kaydetti.
Bölük, sezon başında yoğun bir arz vardı ona bağlı olarak da fiyatlar bir miktar aşağıya kaydığını hatırlatarak, “Fiyatın 20 lirayı görmesi ise hala fındığa ihtiyaç olduğunun göstergesidir. Pazarda yeteri kadar fındık yok, inen fındıklar artık sanayicilerin elinde ileri tarihler için bekliyor dolayısıyla üreticinin elinde kalan fındık miktarı az” şeklinde konuştu.
“Bundan sonra 8 ay daha var yeni fındık mahsulünün toplanmasına buda fiyatın hep yukarıya doğru tırmanmasını sağlayacak unsur gibi gözüküyor” diyen Hamza Bölük, şöyle devam etti:
“Bundan sonra iki şey var önümüzde birincisi, TMO’nun aldığı ürünü satma politikası ve bundan aceleci olmasını beklemiyoruz şahsen çünkü hala üreticinin elinde bir miktarda olsa fındık var. Çünkü TMO fındık sattığı zaman fiyatlarda otomatik olarak fiyatlarda aşağı doğru bir iniş yaşanıyor onun için TMO’nun ürün satmada biraz daha beklemesi gerektiğini düşünüyoruz. İkincisi de yeni ürün dediğimizi fındığın daldaki görüntüsünün ne olacağı ? Eğer daldaki ürün ihtiyacı karşılayacak şekilde gelemeyecek gibi görünürse geleceği daha da parlak olacaktır.”

GİRESUN

09 Ocak 2020 Perşembe

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