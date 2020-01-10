Giresunspor, Marko Milinkovic’i kadrosuna kattı

"Ben hep hip hop'tım"

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TFF 1.Lig ekiplerinden Giresunspor transfer listesinde bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu Marko Milinkovic’i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Marko Milinkovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır” denildi. Sezonun ilk yarısını Eskişehirspor'da geçiren Milinkovic, yaşanan mali sorunlardan dolayı takımdan ayrılmıştı.

Giresunspor daha öncede tecrübeli defans oyuncusu İshak Doğan’ı kadrosuna katmıştı.

GİRESUN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:13

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