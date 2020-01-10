Giresunspor, Marko Milinkovic’i kadrosuna kattı

TFF 1.Lig ekiplerinden Giresunspor transfer listesinde bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu Marko Milinkovic’i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Marko Milinkovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır” denildi. Sezonun ilk yarısını Eskişehirspor'da geçiren Milinkovic, yaşanan mali sorunlardan dolayı takımdan ayrılmıştı.
Giresunspor daha öncede tecrübeli defans oyuncusu İshak Doğan’ı kadrosuna katmıştı.
GİRESUN
10 Ocak 2020 Cuma
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