Giresunspor, Ertuğrul Şenlikoğlu’nu renklerine bağladı

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor daha önce Fatih Karagümrük ve Usinger TSG takımlarında oynayan defans oyuncusu Ertuğrul Şenlikoğlu’nu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Gurbetçi genç oyuncu Ertuğrul Şenlikoğlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır” denildi.

GİRESUN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.