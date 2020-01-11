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Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi binasına kavuşuyor Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ...

İHA

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, üniversiteyi il merkezinde doğu ve batıda iki yerleşkeye toplamak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Can, Tıp Fakültesi Morfoloji binası için bütçeye ek ödenek koydurmak için yaptıkları çalışmanın son aşamaya geldiğini açıkladı. Binanın SEKA'da yapımı süren Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanına yapılması planlanıyor.

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi binasına kavuşuyor Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can: “Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi için 40 milyon ödenek talebi kabul edildi" "Tıp fakültesi binasının SEKA’da yapımı süren Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanına yapılması planlanıyor”

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, üniversiteyi il merkezinde doğu ve batıda iki yerleşkeye toplamak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Can, Tıp Fakültesi Morfoloji binası için bütçeye ek ödenek koydurmak için yaptıkları çalışmanın son aşamaya geldiğini açıkladı. Binanın SEKA’da yapımı süren Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanına yapılması planlanıyor.
Giresun Gazeteciler Derneği’ni beraberinde bulunan Tirebolu İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Feridinoğlu ile ziyaret eden Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, yönetim anlayışı ve Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
“Burada görev dönemimi tamamlayıp emekli olacağım. Giresunlu bir Rektör olarak ilime hizmet etme çabası içindeyim. Ardımda hizmetler bırakmak istiyorum” diyen Can, ilk olarak eski Rektörlük binasının başka kurumlara verileceği iddialarını yalanladı. Burayı çeşitli amaçlar için kullanacaklarını söyleyen Can “ 'Vermişiz, verecekmişiz' bunların hepsi dedikodu. Kurumların talepleri oldu, bunlardan vaz geçildi. Şimdi binayı en verimli nasıl kullanırız bu konuda araştırma yapıyoruz” dedi.
Rektör Can, üniversitenin Güre Yerleşkesi'ne paralel noktada bulunan FİSKOBİRLİK EFİT için en uygun yerin Bulancak OSB olduğunu savunarak, "Oraya taşınması halinde 64 dönüm arazisini takasla bize devredilmesi için talebimiz var. Arazilerimizi takas için önerdik. Yönetim yanaşmıyor. Görüşmelerimiz sürüyor. Eğer gerçekleşirse üniversitemizin sahil yolu kenarından girişimiz olacak. Bu konuda sizden ve herkesten destek bekliyoruz" diye konuştu.
Yılmaz Can, Spor Bilimleri Fakültesi'nin bulunduğu alanda kamulaştırma sorununun arazi sahipleriyle görüşerek çözüleceğini söyledi ve bunun için ayrılan 8 milyon TL'lik ödeneğin önceki yönetim tarafından kullanılmadan geri gönderildiğini açıkladı.

Tıp Fakültesi için 40 milyon ödenek
Tıp Fakültesi konusunda yaşanan gelişmeleri de anlatan Can, üniversiteyi iki yerleşkede toplamak istediklerini ifade etti. Can, Batıda TOKİ’ye ait SEKA arazisine kurulan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Haziran ayında taşınacaklarını ve Sağlık Bakanlığı ile yapacakları anlaşma ile burayı ortak kullanacaklarını söyledi. 9 milyon 200 bin lira ödenekleri olduğunu ve bunun 3.5 milyonunu makinetechizat, 3 milyonunu alt yap için kullanacaklarını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz Can,”TOKİ’yle arazilerimizin takas görüşmeleri sürüyor. Yol kat ettik. SEKA’daki 25 dönüm araziyi 32 dönüme çıkarıp Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü burada toplamak istiyoruz. Piraziz Sağlık Bilimleri Fakültesi de merkezde olmalı. Cumhurbaşkanı Danışmanı Yalçın Topçu’yla görüşmelerimiz tamamlandı. 40 milyon artı KDV ödenek üzerinden anlaşmaya vardık. Bununla Tıp Fakültesi Morfoloji Binasını TOKİ arazisine, hastanenin yanına yapacağız” diye konuştu.
Can, ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi’nin Bulancak’tan merkeze kendi binasına taşınması halinde merkezdeki Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nun ilçeye taşınacağını ve Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Endüstriyel Sanatlar Meslek Yüksekokulu ile bir yerleşke oluşturacaklarını söyledi.
Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can öncelikli hedeflerinden birisinin üniversitede huzuru ve çalışma barışını sağlamak olduğunu bunun için özellikle hak eden akademisyenlere ayrım gözetmeksizin unvanlarını verdiklerini de sözlerine ekledi.

GİRESUN

11 Ocak 2020 Cumartesi

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