FİSKOBİRLİK Yönetim kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: “Bu kurum artık yola çıktı” FİSKOBİRLİK Mali Genel Kurulu yönetim kurulu, üyeler ve ortakların katılımıyla gerçekleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

FİSKOBİRLİK Yönetim kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: “Bu kurum artık yola çıktı” FİSKOBİRLİK Mali ...

İHA

FİSKOBİRLİK Mali Genel Kurulu EFİT A.Ş tesislerinde gerçekleşti.

FİSKOBİRLİK Yönetim kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: “Bu kurum artık yola çıktı” FİSKOBİRLİK Mali Genel Kurulu yönetim kurulu, üyeler ve ortakların katılımıyla gerçekleşti

FİSKOBİRLİK Mali Genel Kurulu EFİT A.Ş tesislerinde gerçekleşti.
20182019 yılı verileri ve bazı maddelerin görüşüldüğü FİSKOBİRLİK Olağan Mali Genel Kurulunda FKB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar’da bir konuşma yaptı.
Bayraktar, FKB’nin Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni yatırım yaptıklarını ifade ederek, Giresun kalite fındıkların coğrafi işaret tescili aldıklarını, artık kimsenin FİSKOBİRLİK’e başvurmadan Giresun kalite fındık satışı yapamadığını söyledi.
Bayraktar, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da fındık ürünlerini sattıklarını hatırlatarak, “Bu kurum artık yola çıktı, destek verilirse 3 yılda tamamlar, verilmezse 5 yılda tamamlar ama bu kurum yolda. Demin de söyledim dünyanın birçok ülkesine ürün satıyoruz hatta talepleri karşılayamıyoruz üretimimiz eksik diye. Ben entegre tesisine uğrarım her geldiğimde, sorarım bırakın yurt dışını Türkiye’de ne kadar talep bekliyor diye? En az 10 milyon her ay, her ay 10 milyon liralık talep bekliyor, üretememişiz” dedi.
FİSKOBİRLİK Mali Genel Kuruluna AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk, Kadir Aydın ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Mali Genel Kurulda divan başkanlığını ise Engin Tekintaş yaptı.

GİRESUN

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun 2019 yılı ihracatında rekor kırdı
YEREL HABERLER Giresun 2019 yılı ihracatında rekor kırdı
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi binasına kavuşuyor Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can: “Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi için 40 milyon ödenek talebi kabul edildi" "Tıp fakültesi binasının SEKA’da yapımı süren Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanına yapılması planlanıyor”
YEREL HABERLER Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi binasına ...
Giresunspor, Ertuğrul Şenlikoğlu’nu renklerine bağladı
YEREL HABERLER Giresunspor, Ertuğrul Şenlikoğlu’nu renklerine ...
Doğu Karadeniz’in en donanımlı hayvan hastanesi Giresun’da açıldı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’in en donanımlı hayvan hastanesi ...
Giresunspor, Marko Milinkovic’i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Giresunspor, Marko Milinkovic’i kadrosuna kattı
Giresunspor, Marko Milinkovic ile anlaştı
YEREL HABERLER Giresunspor, Marko Milinkovic ile anlaştı
Giresun Valisi basın mensupları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Giresun Valisi basın mensupları ile bir araya geldi
83 yaşındaki gazeteci geçirdiği ameliyat sonrası mesleğe döneceği günü bekliyor
YEREL HABERLER 83 yaşındaki gazeteci geçirdiği ameliyat sonrası ...
Fındık fiyatları 2020 yılında 20 lirayı gördü Giresunlu fındık tüccarı Sezgin Kumaş: “53 randıman fındık 20 liradan işlem görüyor” Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük: “Fiyatın 20 lirayı görmesi ise hala fındığa ihtiyaç olduğunun göstergesidir”
YEREL HABERLER Fındık fiyatları 2020 yılında 20 lirayı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X