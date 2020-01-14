Gizli buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü

Giresun’un Dereli ilçesinde karlı ve buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla birlikte 130 metre uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Kümbet köyü Kuruobuz mevkiinde meydana geldi. Alından bilgilere göre, Muhammet Kürşat Dabak idaresindeki 28 DE 455 plakalı araç Kümbet Çarşı merkezinden Uzundere köyü istikametine ilerlediği sırada yolun karlı ve buzlu olması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek 130 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası araçtan bilinci kapalı şekilde çıkartılan sürücü Dabak, gelen 112 ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili incelemem başlatıldı.

GİRESUN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:12

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