Yol kontrolü yapan jandarma silahlı 2 kişiyi gözaltına aldı

Giresun’da yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurduğu araçtaki silahlı 2 kişiyi gözaltına aldı.
Alınan bilgilere göre, Espiye ilçesi Hacımahmutlu Köyü, Cezaevi Köprüsü mevkiinde yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında durdurulan iki otomobilde yapılan aramada 2 adet silah ve silahlara ait mermiler ele geçirildi. Jandarma durdurduğu ilk aracın sürücü M.A’nın yaptığı üst aramasında 9 mm silah ve silaha ait mermi ele geçirdi aynı dakikalarda durdurulan bir başka araçta yolcu olarak bulunan İ.A’nın da yapılan üst aramasında el yapımı 9 mm silah ve silaha ait mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan M.A ve İ.A. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
GİRESUN
15 Ocak 2020 Çarşamba
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