Giresunlu turizmciler kar duasına çıktı Giresun'un Dereli ilçesi Kümbet Yaylası'nda kış turizmi yapan işletmeciler kızak parkuru için gerekli kar bu kış az yağınca daha fazla kar yağması için dua ettiler

– Giresun’un Dereli ilçesine bağlı turizm merkezi Kümbet Yaylasında 2019 yıl faaliyete geçen ve dünyanın en uzun kızak parkuru olma özelliğini taşıyan 5,5 kilometrelik parkur karın az olmasından dolayı 2020 sezonunda faaliyetine başlayamadı. Turizmciler karın biran evvel istenilen düzeyde yağması için parkura gelerek ‘kar duası’ yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığından kızak parkurunun eko turizm işletmeciliğini alan turizmci Tahsin Çoban, “Geçen yıl burada yer yer 1 metre ve 2 metre civarında kar vardı. Bu senede yağdı fakat bizim beklediğimizin altında yağdı şu anda burada 10 santim civarında bir kar var ve kar yağmasını bekliyoruz. Geçen yıl parkurumuzda 6 bin misafirimizi ağırladık. Önümüzde bir yarı yıl tatili var ve o zaman kadar karın yağmasını bekliyoruz. Bununla ilgili kızak alanında alt yapı çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.



“Bu parkurda 1 saat 15 dakika hiç durmadan kayılıyor”

Hiç durmadan 1 saat 15 dakika kayılabilen bir parkura sahip olduklarını kaydeden Çoban, kızakların kayması için karın 50 santimetre kalınlığına ulaşması gerektiğini söyledi.

Sezon başından bu yana gelen talepleri şu an için karşılayamadıklarını kaydeden Çoban, şöyle devam etti:

“Kayak merkezlerinde bulunan kızak alanlarında en fazla 372 metre ama burası dünyada tek çünkü orman içinde 5,5 kilometre 1 saat 15 dakika sürüyor hiç durmandan kayılıyor. Biz burada kızak işletmecisi olarak her şeye hazır sadece karın yağmasını bekliyoruz. Şu an sadece 10 santim kar var kızakların kayması için 50 santim kar yağması lazım. Şuan buraya birçok talep var hatta yurt dışından dahi talepler geliyor ama kar olmadığı için bu talebe şu anda karşılık veremiyoruz. Daha fazla kar yağması için dua ediyoruz.”



Tarım ve Orman Bakanlığı parkuru eko turizm alanı ilan etti

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİTAB) Müdürü Tamer Uzuner, yaylalarda kış sezonu boyunca doluluk oranının yüzde yüzlere geldiğini belirtti. Uzuner, “Bizde bu doluluğa katkı sağlamak için şehrimize gelen turistlerin daha çok faydalanması manasında dünyanın en uzun kızak parkurunu Kümbet Yaylası'nda geçen yıl deneme amaçlı olarak faaliyete açmıştık. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığımız bu alanı ‘eko turizm’ alanı ilan ederek dünyada bir ilki başararak 5,5 kilometre uzunluğunda bir kızak parkuruna sahip oldu şehrimiz. Bu yıl maalesef kar seviyesinde biraz düşüklük var ama yarı yıl tatilinde ciddi bir kar yağışı olmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

