Giresun’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı Kaza güvenlik kameralarına yansıdı

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Giresun’un Keşap ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kavşaktan dönüş alan Mustafa Aydın idaresindeki 28 AAH 393 plakalı araca Muhammet Bayraktar yönetimindeki 34 BZU 846 plakalı araç çarptı. Kazada, ağır yaralanan Mustafa Aydın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan sürücü Muhammet Bayraktar ile araçta bulunan Hayrettin Karahan ve Sercan Karahan yaralı kurtuldu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

GİRESUN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:30

YATSI 18:54

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