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Kümbet Yaylası'nda kış güzelliği

DHA

GİRESUN'un Dereli ilçesine bağlı 1640 rakımlı Kümbet Yaylası, beyaza büründü. Çam ormanlarının çevrelediği yaylanın karla kaplı görüntüsü, ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

GİRESUN'un Dereli ilçesine bağlı 1640 rakımlı Kümbet Yaylası, beyaza büründü. Çam ormanlarının çevrelediği yaylanın karla kaplı görüntüsü, ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.
Dört mevsim ziyaretçilerine, doğanın güzelliklerini sunan Karadeniz'in yaylaları, karla ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Bölgede etkili olan karla birlikte beyaza bürünen yaylalarda, seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıkıyor. Giresun'un önemli turistik yerleri arasında yer alan Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nın beyaz örtüyle kaplı hali, hafta sonu tatilcileri ve turistlerin yanı sıra, doğa tutkunlarını da cezbediyor. Deniz seviyesinden 1640 metre yükseklikteki yaylada, çam ağaçlarının, karla kaplanması, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yayla, zengin bitki örtüsüyle, doğada huzur bulmak isteyenlerin de adresi oluyor. Araçlarına zincir takarak yaylaya ulaşan ziyaretçiler, vakit geçirdikleri muhteşem doğada sıkça fotoğraf çekilip, bu anları ise ölümsüzleştiriyor.
'DOĞAL GÜZELLİKLER GÖRÜLMEYE DEĞER'
Kümbet Yaylası'nı ziyaret eden Şerafettin Şahin, eşsiz doğanın insana huzur verdiğini söyleyerek, "Kışın, gezmeye, karın tadını çıkarmaya geliyoruz. Normalde buraya yağan kar, bu mevsimde bir buçuk metreyi bulurdu. Ama şimdi 20 santim bir kar var. O da çok güzel manzaralar ortaya çıkardı. Burada biraz vakit geçirip, fotoğraf çekeceğiz. Buranın doğal güzellikleri görülmeye değer. Karla kaplanmış çam ağaçları, bu muhteşem doğa insana huzur veriyor" dedi.
'DOYUMSUZ MANZARAYA SAHİP'
Yaylaya gelmek isteyenlerin araçlarına zincir takmaları gerektiğini belirten Ercan Duyar ise "Kar görmek ve karın tadını çıkarabilmek için yaylaya çıktık. Burası kendine hayran bırakan bir doğaya sahip. Çam ağaçlarının oluşturduğu ormanlar insana huzur veriyor. Bakmaya doyamıyor insan bu manzaraya. Doyumsuz manzaraya sahip. Kar yağınca da ayrı bir güzel oldu. Ama buraya gelmek isteyenler mutlaka zincir takmalı ve dikkatli olmalılar. Gidebildiğimiz yere kadar çıkıp ailemizle birlikte karın tadını çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
'ŞEHİRLERİMİZE ARTIK KAR YAĞMIYOR'
Yaylada karın keyfini sürdüklerini dile getiren Şerife Özcan da, "Burası çok güzel. Şehirlerimize artık kar yağmıyor. Biz de karın tadını çıkarabilmek için yaylaya çıkmaya çalıştık. Ama aracımız, yollar buz olduğu için çıkamadı. Biz de çıkabildiğimiz yerden karın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Kar çok güzel, buradaki manzara görülmeye değer" dedi.

GİRESUN

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:55
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