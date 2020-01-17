Giresun’da 376 okulda 73 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Giresun’da 376 okulda 73 bin öğrenci 15 gün sürecek olan yarıyıl tatiline girdi. Vali Harun Sarıfakıoğulları’nın katılımıyla Gazi Paşa İlkokulunda karne töreni düzenlendi.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini veren Sarıfakıoğulları iyi bir tatil süreci geçirmeleri için öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Giresun il genelinde eğitim öğretim gören öğrenci, öğretmen ve okullar hakkında bilgi veren Vali Sarıfakıoğulları, “20192020 Eğitim öğretim yılında İlimiz genelinde, okulöncesi eğitimde 7 bin 895, İlkokullarımızda 18 bin 597, Ortaokullarımızda 20 bin 660 ve Ortaöğretim kurumlarımızda 20 Bin 794 öğrencimiz olmak üzere, örgün eğitimde toplam 67 bin 946 öğrencimiz eğitimöğretim görmüştür. Ayrıca, Açık Öğretim Ortaokulunda 481, Açık Öğretim Liselerinde 4 bin 509 öğrenci olmak üzere toplamda 4 bin 990 açık öğretim öğrencisi ile birlikte İlimiz geneli toplam öğrenci sayısı 72 bin 936 olarak gerçekleşmiştir” dedi.

“20192020 Eğitim öğretim yılında örgün eğitim kurumlarında 5 bin 771 öğretmenimiz görev yapmıştır” diyen Sarıfakıoğulları, “27 Anaokulu, 115 İlkokul, 136 Ortaokul bunlardan 40’ı İmam Hatip Ortaokulu, 31 Genel Lise ve 67 Meslek Lisesi, olmak üzere toplam 376 okulda eğitim öğretim hizmeti verilmiştir. 20192020 EğitimÖğretim Yılı’nda İlimiz genelinde Toplamda 58 Öğrenci Pansiyonumuzda toplam 4 bin 674 öğrencimizin barınması sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

20192020 EğitimÖğretim Yılının 2. Dönemi 3 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak olup 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecek.

GİRESUN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:12

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