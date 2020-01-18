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Trabzonspor’dan Eynesilli engelli vatandaşa forma jesti

İHA

Yaklaşık 2 yıl önce beyin felci geçiren ve vücudunun sol tarafını kısmi olarak kullanamayan Giresun'un Eynesil ilçesinden yaşayan 64 yaşındaki Orhan Çakır'a, Trabzonspor yönetimi ve futbolcularından anlamlı bir jest geldi.

Trabzonspor’dan Eynesilli engelli vatandaşa forma jesti

Yaklaşık 2 yıl önce beyin felci geçiren ve vücudunun sol tarafını kısmi olarak kullanamayan Giresun'un Eynesil ilçesinden yaşayan 64 yaşındaki Orhan Çakır’a, Trabzonspor yönetimi ve futbolcularından anlamlı bir jest geldi.
Yıllarca tuttuğu takımının futbolcularıyla görüşmek isteyen, yada en azından imzalı bir formasına sahibi olmak isteyen Orhan Çakır'ın sesini Eynesil Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri duydu. Müdürlük yetkililerince Trabzonspor Kulübü ile bağlantı kurularak aralarında Daniel Sturridge, Jose SOSA, Joao Pereıra, Obi Mikel, Alexander Sorloth, Filip Novak, Uğurcan Çakır gibi yıldız futbolcuların ıslak imzalarının yer aldığı forma Orhan Çakır’a ulaştırıldı.
Formayı yetkililerden alan Orhan Çakır kendisine bu duyguyu yaşatan Trabzonspor yetkilerine, futbolculara ve bu organizede duygularına tercüman olarak sporun dostluk, mutluluk ve değerler eğitimini de on plana çıkararak kendisine destek olan Eynesil Gençlik ve Spor İlce Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. Çakır "Bana bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Mesele forma değil, önemsenmek. Trabzonspor benim çocukluk aşkım. Bu formanın benim için anlamı çok büyük. Eğer Trabzonspor şampiyon olursa bu formayı vitrine koyacağım ve hanına vasiyet ettim öldüğümde tabutumun üstünde örte olmasını söyledim” diyerek kendisine hediye edilen formanın değerini anlattı.

GİRESUN

18 Ocak 2020 Cumartesi

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