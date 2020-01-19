Karda off-road yarışı nefes kesti Paşakonağı Yaylası'nda düzenlenen off-road yarışları doğaseverleri ve sporseverleri buluşturdu

Giresun’un Bulancak ilçesinde 1450 rakımlı Paşakonağı Yaylası'nda buluşan offroadcılar, düzenledikleri yarışla izleyenlerin nefesini kesti.

Bulancak Dernekler Federasyonu (BUFED) tarafından Kovanlık Belde Belediyesi, Bulancak Belediyesi ve Giresun Valiliğinin desteğiyle düzenlenen yarışlara İstanbul, Ordu ve Giresun’dan offroad kulüpleri katıldı. Yaklaşık 50 aracın katıldığı yarışların startını ise Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları verdi. Yarışlarda AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Hasan Turan da pilot koltuğuna geçerek yarıştı. Sisin hakim olduğu pistte zaman zaman kara saplanan araçları ise alanda bulunan kepçeler çıkardı. Yöresel pancar çorbası ve közde pişmiş patatesin ikram edildiği yarışlar, yerel sanatçıların yaptığı müzik şovu ile şenliğe dönüştü.

Asıl amaçlarının turizm hareketliliğinin artması olduğunu belirten Vali Sarıfakıoğulları, “Bugün Paşakonağı Yaylamızda Bulancak Dernekler Federasyonu ve Kovanlık Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği offroad müsabakaları için bir aradayız. Buradaki asıl temel amacımız turizm hareketliliğini sağlamak. Bu nedenle emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Paşakonağı Yaylamız baharı ile yazı ile çok güzel ama kışı ile de çok güzel. Binerce kişi şu an offroad gösterileri için buradalar” dedi.

Yıl içerisinde 18 kilometrelik bir sıcak asfalt çalışması yapılacağını ifade eden Sarıfakıoğulları, turizm altyapısının gelişmekte olduğunu, bunu daha da geliştireceklerini kaydetti.

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar ise, böyle bir etkinliğin ilçelerinde gerçekleşmesinin kendileri adına önemli olduğunu söyledi. Yakar, “Bu bölgelerin sadece yaz turizmi içinde değil, kış turizmi noktasında da milletimizin emrinde olduğunun bir göstergesidir. Bugün burası çok güzel, tabii bu güzellik insanlarla birlikte oluyor. Bu vesileyle turizm açısından da çok umutluyuz” ifadelerini kullandı.

Yarışlara TBMM İdari Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve binlerce vatandaş katıldı.

GİRESUN 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:11

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