2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla’nın anne acısı Yayla'nın annesi Giresun’un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla’nın anne acısı Yayla'nın annesi Giresun’un Görele ilçesinde ...

İHA

Tedavi gördüğü Görele Op. Dr. Ergün Özdemir Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın annesi Nazmiye Yayla Giresun'un Görele ilçesinde toprağa verildi.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla’nın anne acısı Yayla'nın annesi Giresun’un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü Görele Op. Dr. Ergün Özdemir Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla’nın annesi Nazmiye Yayla Giresun’un Görele ilçesinde toprağa verildi.
Suriye’nin Afrin bölgesindeki operasyonları yöneten Korgeneral Sinan Yayla, annesini vefat haberi sonrası memleketi Giresun’un Görele ilçesine geldi. Yayla’nın cenaze namazı Merkez Hasan Ağa Caminde İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından kıldırıldı. Yayla’nın naaşı Kaba Mahallesindeki aile toprağa verildi.
86 yaşında hayatını kaybeden Nazmiye Yayla’nın cenazesine Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Giresun Belediye Başkanı Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ve Yayla'nın yakınları ile vatandaşlar katıldı.

GİRESUN

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:36
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 yıl önce keşfedilen Mavi Göl'e, 1 milyon ziyaretçi
YEREL HABERLER 5 yıl önce keşfedilen Mavi Göl'e, 1 milyon ziyaretçi
İhmal ölüm getirdi Giresun’da ayağı kayıp yere düşen 25 yaşındaki genç, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İhmal ölüm getirdi Giresun’da ayağı kayıp yere düşen ...
DSİ tarafından Giresun Aksu Vadisi’ne yapılan rekreasyon ve rehabilitasyon projesi tamamlandı
YEREL HABERLER DSİ tarafından Giresun Aksu Vadisi’ne yapılan ...
Kara kışta yaban hayatı unutulmadı Giresun'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Yetkilileri av ve yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışması yaptı
YEREL HABERLER Kara kışta yaban hayatı unutulmadı Giresun'da Doğa ...
Heyelan korkusuyla taş ocağı eylemi yaptılar
YEREL HABERLER Heyelan korkusuyla taş ocağı eylemi yaptılar
Karda off-road yarışı nefes kesti Paşakonağı Yaylası'nda düzenlenen off-road yarışları doğaseverleri ve sporseverleri buluşturdu
YEREL HABERLER Karda off-road yarışı nefes kesti Paşakonağı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X