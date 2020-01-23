Giresun'da "Ramanov" koyunları çoğalıyor Ramanov Koyunları Ocak ayında 138 kuzu dünyaya getirdi

Giresun’da başlatılan ‘Ramanov Koyunu’ projesi kapsamında yurt dışından getirilen koyun ırkı bölgeye uyum sağladı. 2020 yılı Ocak ayı itibariyle 138 baş Romanov kuzu dünyaya geldi.

Projenin detayları ve gelinen aşama hakkında yazılı açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın, şu ana kadar 489 saf Ramanov koyunun dağıtımının yapıldığını bildirdi. Angın, 2019 yılında başlanılan bir proje olduğunu hatırlatarak, “Kırsalda koyun yetiştiriciliği faaliyetinde bulunan, bakım ve beslemesinde ehil, yeterli altyapı ve teknik donanıma sahip ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için taahhütte bulunan üreticilerimiz proje bütçesine yüzde 50 katkı payı sağlamış olup, geriye kalan yüzde 50’lik kısmını da DOKAP finanse etmiştir” dedi.

“Projenin başlamasıyla birlikte, öncelikle il müdürlüğümüz tarafından üreticilerimize yetiştiricilik, bakım, besleme ve hastalıklardan korunma konusunda eğitimler verilmiştir” diyen Angın, “Ülkemiz meralarının, hayvanların ithal edildiği Ukrayna meralarına göre besleyici içerik açısından farklılıklar göstermesi hasebiyle, çoklu doğum oranı yüksek olan Romanov koyunlarına; dışarıdan yeterli vitamin ve mineral desteği sağlamak amacıyla enjektabl mineral çözelti ve oral yem katkı premiksleri projeden temin edilerek il/ilçe müdürlüklerimizde görevli veteriner hekimlerin gözetiminde uygulanmaya başlamıştır” şeklinde konuştu.

Damızlık koyunların, geçen süre zarfında bölgeye sorunsuz adapte olduğunu kaydeden Angın, “2020 yılı Ocak ayı itibariyle 138 baş Romanov kuzu dünyaya gelmiş ve bu çoklu kuzu doğumları yetiştiricilerimizde ayrı bir memnuniyet oluşturmuştur. Romanov ırkının analık kabiliyeti ve et verimi yüksektir. Etinde koyunlarda genelde görülen koku yoktur. Az yağlı ve lezzetli olup Türk damak tadına oldukça uygundur. Proje sonunda Giresun’un Romanov ırkı kuzu üretimiyle anılan bir il haline gelmesi hedeflenmekte olup, bunun yanı sıra kırsaldaki üreticilerimizin kalkınmaları amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

GİRESUN 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:09

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