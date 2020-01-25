Giresunspor - Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1

STAD: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx), Sezgin Çınar (xx)

GİRESUNSPOR: Adriano Fachini (xx),Uğur (xxx), Numan (xxx), Ahmet Kesim (xxx), Muhammed Bayır (xxx), Renan (xx) (Dk. 46 Mehmet Güven xx), Bekir (xx),Landel (xxx), Ahmet İlhan (xxx), Del Valle (xx) (Dk. 76 Muhayer x), Raul Rusescu (xx) (Dk. 82 Özgür Can x)

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak (x), Alaaddin (x), Tarık (xx), Emre Kurt (xx), Yunus (x), Fernandes (x) (Dk. 60 Bahadır xx), Serkan (x), Bentley Akabueze (x) (Dk. 78 Riad Nouri x), Muhammed Gönülaçar (xx), Erdem (x) (Dk. 60 Mücahit x), Gimbert (xx)

SARI KARTLAR: Bekir, Ahmet İlhan (Giresunspor), Serkan (Cesar Grup Ümraniyespor)

GOLLER: Dk. 22 ve 54 Ahmet İlhan (Giresunspor), Dk. 71 Bahadır (Cesar Grup Ümraniyespor)TFF 1´inci Lig'in 19´uncu haftasında Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Giresunspor, Cesar Grup Ümraniyespor´u Ahmet İlhan Özek´in golleriyle 2-1 yendi.

3´üncü dakikada Muhammed Bayır´ın pasında Rusescu ceza sahası içerisinde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

16´ncı dakikada Fernandes´in soldan yaptığı ortaya Tarık Çamdal gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18´inci dakikada Del Valle´nin sert şutunda tribünler gol diye ayağa kalktı ancak top Ahmet İlhan´a çarptı ve auta gitti.

22´nci dakikada gelişen Giresunspor atağında Muhammed Bayır´ın ceza sahasına ortaladığı topa Ahmet İlhan kafayı vurdu, top filelerle buluştu: 1-0

40´ıncı dakikada Bekir´in köşe atışından ceza sahasına gönderdiği topa Ahmet İlhan vurmak istedi ancak oluşan karambol sonucunda hakem kaleciye faul yapıldığına hükmetti.

48´inci dakikada Giresunspor savunmasının uzaklaştıramadığı top Gimbert´in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleciden döndü ve sonrasında savunma oyuncuları bu kez tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.

54´üncü dakikada Del Valle´nin pasında Ahmet İlhan muhteşem bir dokunuşla topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0

67´inci dakikada Alaaddin´in sağdan ortaladığı top kaleciyi geçti arka direkteki Mücahit çok kötü vurunca auta gitti.

70´inci dakikada Serkan´ın pasında topla buluşan Bahadır´ın yerden vuruşunda Adriano uzandı ama gole engel olamadı ve fark bire düştü: 2-1

73´üncü dakikada Del Valle´nin pasında Landel topla buluş. Bu oyuncunun vuruşunda top kalecinin ellerinde kaldı.

Maçta başka gol olmadı ve Giresunspor, Cesar Grup Ümraniyespor´u 2-1 yendi.



GİRESUN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:40

YATSI 19:04

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