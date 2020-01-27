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Bulancak durağı ve şehir girişi projesi için ilk kazma vuruldu

İHA

Giresun şehir trafiğini rahatlatacak olan projelerin başında gelen 'Bulancak durağı ve şehir girişi' projesinde ilk kazma vuruldu.

Bulancak durağı ve şehir girişi projesi için ilk kazma vuruldu

Giresun şehir trafiğini rahatlatacak olan projelerin başında gelen 'Bulancak durağı ve şehir girişi' projesinde ilk kazma vuruldu.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun yakından takip ettiği projede ilk olarak projenin uygulanacağı Tabaklar Geçidi Sokak’ta yer alan baraka tipi evler gerekli tedbirlerin alınmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı. Projenin diğer kısmında ise balıkçı pazarının bir kanadı kaldırılacak ve Bulancak Durağında bulunan parkın düzenlenmesine geçileceği bildirildi. Proje ile 12 metre daha genişleyecek ve 55 araç aynı anda sahil yoluna çıkış yapabilecek olduğunu belirten Şenlikoğlu, proje için kamulaştırma ve proje bedelinin yaklaşık 5 milyon lira olacağını söyledi.
2020 yılı hizmet yılı sloganı ile başlattığı ilk projelerine bugün başladıklarını belirten Şenlikoğlu, “Bismillah dedik ve söz verdiğimiz projelerimize başladık. Projeleri ile örnek gösterilen bir şehir haline gelmek istiyoruz. Bütün gayemiz güzel ve modern bir şehir oluşturmak. Gelecek nesillerimize daha güzel bir şehir bırakmak. Bu şehir hepimizin. Gecemiz gündüzümüz güzel şehrimize hizmetle geçecek. Her yönüyle gelişim ve değişim devam edecek” dedi.

GİRESUN

27 Ocak 2020 Pazartesi

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