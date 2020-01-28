Buz tutmuş derede mahsur kalan köpeği AKUT kurtardı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Giresun’un Görele ilçesinde buz tutmuş dere yatağına düşen bir köpek AKUT ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Beyazıt Köyünde bir şahıs av kopeğinin buz tutmuş dere yatağına düştüğünü jandarma ve itfaiye ihbar etti. Jandarma olayı AKUT’a bildirdi. Köpeğin bulunduğu yere yaklaşık 2 kilometre karda yürüyen ekipler ip ile uçuruma inilip köpeği kurtardı. Üşüyen ve korkan köpek yapılan sağlık muayenesi sonrası sahibine teslim edildi.

GİRESUN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:44

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AKŞAM 17:43

YATSI 19:06

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