Giresunspor’da Hatay maçı öncesi Numan Çürüksu şoku

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Giresunspor’da Hatay maçı öncesi Numan Çürüksu şoku

İHA

Giresunspor'un bu akşam yaptığı antrenmanda Numa Çürüksü sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun 34 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Giresunspor’da Hatay maçı öncesi Numan Çürüksu şoku

Giresunspor'un bu akşam yaptığı antrenmanda Numa Çürüksü sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun 34 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’da Hatayspor maçı hazırlıkları sürerken bugün yapılan idmanda şok yaşandı. Yeşilbeyazlı ekibin tecrübeli defans oyuncusu Numan Çürüksu sakatlandı. Çürüksu’nun sakatlığına ilişkin Kulüp Doktoru Ozan Erbil Alicanoğlu yaptığı açıklamada, “Takım kaptanımız Numan Çürüksu bugün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçirmiş ve yapılan MR sonucuna göre 'sağ arka adalesinde grade II strain' tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanılmış olup 34 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenmektedir” dedi.

GİRESUN

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun’da doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Giresun’da doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu
Giresun'daki anıt tartışması 'Osman Ağa ve arkadaşları' heykeli ile son buldu
YEREL HABERLER Giresun'daki anıt tartışması 'Osman Ağa ve ...
Giresun’da 2 ilkokul hakkında acil boşaltma kararı çıktı
YEREL HABERLER Giresun’da 2 ilkokul hakkında acil boşaltma kararı ...
KFMİB Başkanı Sevinç'ten, TMO´ya çağrı
YEREL HABERLER KFMİB Başkanı Sevinç'ten, TMO´ya çağrı
Hakan Kutlu: "Belki de sezonun maçına çıkacağız" Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "İnşallah oradan da istediğimiz sonuçları elde ederiz"
YEREL HABERLER Hakan Kutlu: "Belki de sezonun maçına ...
Taksi durağı bir günlük gelirini Elazığ’a bağışladı
YEREL HABERLER Taksi durağı bir günlük gelirini Elazığ’a bağışladı
Buz tutmuş derede mahsur kalan köpeği AKUT kurtardı
YEREL HABERLER Buz tutmuş derede mahsur kalan köpeği AKUT kurtardı
Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı: ’Ruhunuzdaki yaralardan öpüyoruz”
YEREL HABERLER Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı: ...
Bulancak durağı ve şehir girişi projesi için ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Bulancak durağı ve şehir girişi projesi için ilk ...
DSİ’den fındığın başkenti Giresun'a 8 baraj, 2 gölet
YEREL HABERLER DSİ’den fındığın başkenti Giresun'a 8 baraj, 2 gölet

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X