Giresunspor’da Hatay maçı öncesi Numan Çürüksu şoku

Giresunspor'un bu akşam yaptığı antrenmanda Numa Çürüksü sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun 34 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’da Hatayspor maçı hazırlıkları sürerken bugün yapılan idmanda şok yaşandı. Yeşilbeyazlı ekibin tecrübeli defans oyuncusu Numan Çürüksu sakatlandı. Çürüksu’nun sakatlığına ilişkin Kulüp Doktoru Ozan Erbil Alicanoğlu yaptığı açıklamada, “Takım kaptanımız Numan Çürüksu bugün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçirmiş ve yapılan MR sonucuna göre 'sağ arka adalesinde grade II strain' tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanılmış olup 34 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenmektedir” dedi.

GİRESUN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:45

YATSI 19:08

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