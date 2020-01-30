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Giresun'daki cami inşaatının bitirilmesi için 10 milyon TL daha gerekiyor 3,5 milyon TL harcanan ...

İHA

Giresun'da Hacısiyam Mahallesi Malpazarı mevki'inde yapımı devam eden Müftüoğlu Fevzullah Efendi Cami inşaatı, hayırseverlerin çabalarıyla devam ediyor.

Giresun'daki cami inşaatının bitirilmesi için 10 milyon TL daha gerekiyor 3,5 milyon TL harcanan cami inşaatı için hayırseverlerden 10 milyon lira daha destek bekleniyor

Giresun’da Hacısiyam Mahallesi Malpazarı mevki'inde yapımı devam eden Müftüoğlu Fevzullah Efendi Cami inşaatı, hayırseverlerin çabalarıyla devam ediyor.
Giresun’un en merkezi yerlerinden Malpazarı mevki'inde yer alan Müftüoğlu Fevzullah Efendi Cami inşaatı hızla yükseliyor. Osmanlı mimari özelliği taşıyan 2 bin 200 kişi kapasiteli cami ile ilgili bilgiler veren Müftüoğlu Feyzullah Efendi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sadettin Okumussoy, “Giresun’un en işlek ve kalabalık merkezi yerlerinden birisi olan Malpazarı mevki'isinin çehresi de caminin tamamlanmasıyla değişmiş olacaktır. 2019 yılının Mayıs ayında temeli atılan camimizin 2022 yılında tamamen hizmete açılacağını söyleyebiliriz. Ancak kısa sürede kubbesine kadar yükselen camimizin zemin katını en kısa zamanda kısmi olarak ibadete açmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar hayırseverlerin desteği ile zemin iyileştirme çalışmalarından itibaren 3,5 milyon TL harcandı, tamamen hizmete açılması için ise yaklaşık 10 milyon TL civarında bir yardıma daha ihtiyacımızın olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 2 bin 200 kişinin ibadet edebileceği camide otopark, kütüphane, çay ocağı, şadırvan da yer alacaktır. Çevre düzenlemesiyle birlikte cami bulunduğu Malpazarı mevki'inin de çehresini değiştirecektir” dedi.

GİRESUN

30 Ocak 2020 Perşembe

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