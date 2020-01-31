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FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar: "TMO, 90 bin ton fındığı piyasaya sürerek üreticiyi ezdirmemeli"

İHA

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, piyasaya fındık sürülmesine karşı çıkarak, "Bu fındıklar üzerinden bir rant sağlanacaksa, bu rantı üretici sağlamalıdır" dedi.

FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar: "TMO, 90 bin ton fındığı piyasaya sürerek üreticiyi ezdirmemeli"

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, piyasaya fındık sürülmesine karşı çıkarak, “Bu fındıklar üzerinden bir rant sağlanacaksa, bu rantı üretici sağlamalıdır” dedi.
"TMO’nun sezon ürününü aynı sezonda ve aynı yöntemle piyasaya sürecek olması daha öncede belirttiğimiz gibi yanlıştır" diyen FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, “Aynı sezon içerisinde böyle bir hamle yapılırsa eğer sezonun yoğun olduğu zamanda büyük sanayiciler ne yapıyor, garip üreticiden fındığı alabildiği en uygun fiyata alıyor, üretici de mecbur kalıyor fındığı satıyor. Sanayicinin aklındaki fikir sezonun ikinci yarısında eğer ihtiyacım olursa zaten TMO’dan fındık alırım oluyor, bu durum piyasanın makul fiyatlarla buluşmasını güçleştirdiği gibi müdahale kurumunu da büyük sanayicinin stokçusu durumuna düşürüyor" şeklinde konuştu.
Ortalama bir hesapla TMO’nun fındık kazandığından bahsedildiğini ancak aracıların çok daha büyük bir rant elde ettiğini belirten Bayraktar, “Biz TMO fındığı çürütsün demiyoruz, bizim önerimiz bir kamu kurumu sayılabilecek olan ve üretici için çalışan Fiskobirlik üzerinden bu fındığın nihai mamul olarak piyasaya sürülmesidir. Böyle olduğu takdirde hem bölgeye hem istihdama, hem de Fiskobirlik’in işlerliğine katkı sağlanacaktır. TMO’nun sezon içerisinde aldığı fındığı aynı yöntemle ve aynı sezon içinde piyasaya tekrar sürmesinin bir sonucu olarak fiyatlarında düşmesi muhtemeldir. TMO, sezon yoğun diye üreticimi ezme ben üreticimi koruyacağım mesajını vermelidir ki sanayici fırsatçılık yapmasın. TMO ortalama 17 liradan 90 bin ton fındık aldı ve bunu 20 liradan sattı, yani düz hesap 270 milyon lira kar etti. Pastanın asıl büyük kısmı ise geriye kalan 400 bin ton fındıktır. Sezon içerisinde 1416 lira bandından bu 400 bin ton fındık aracılar aracılığıyla alındı. Yani bir kiloda yaklaşık 4 liralık bir üretici kaybı söz konusu, bu da yaklaşık 1.5 trilyon para eder. Eğer ortada bir rant varsa bunu aracılar değil de gariban üreticinin etmesini istiyoruz biz. Tekraren biz diyoruz ki, TMO sezon ürününü aynı yöntemle piyasaya sürmesin, eğer sürecekse de Fiskobirlik üzerinden nihai mamul olarak sürsün ki büyük sanayici de tedirgin olsun ve müdahale kurumunun onlarla değil de daha büyük oyuncularla piyasaya gireceği ihtimalini düşünerek sezon içerisindeki rahatlığını bırakır” ifadelerini kullandı.

GİRESUN

30 Ocak 2020 Perşembe

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