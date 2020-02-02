Giresun Eğitim Ve Kültür Vakfı Genel Kurulu yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Giresun Eğitim Ve Kültür Vakfı Genel Kurulu yapıldı

İHA

Giresun Eğitim ve Kültür Vakfı" olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda Muammer Usta, güven tazeleyerek yeniden vakıf başkanı seçildi.

Giresun Eğitim Ve Kültür Vakfı Genel Kurulu yapıldı

Giresun Eğitim ve Kültür Vakfı” olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda Muammer Usta, güven tazeleyerek yeniden vakıf başkanı seçildi.
Giresun Üniversite’sinin kuruluşunu destekleyip, yapısını geliştirmek amacıyla 1995 yılında faaliyetlerine başlayan, zamanın mülki idare amirleri, kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının idarecilerinin girişimleriyle kurulan “Giresun Eğitim ve Kültür Vakfı” olağan genel kurul toplantısı yapıldı.
Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Usta, genel kurulda yaptığı konuşmada vakfın kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür ederek çeyrek asırlık vakfın, Üniversitenin kuruluşunda ve gelişmesinde önemli çalışmalar yaptığını belirtti.
Başkan Usta, son olarak vakıf tarafından yaklaşık altı dönümlük bir arazinin üniversiteye bağışının 2019 yılında gerçekleştiğini, bu bağışın gerçekleşmesi için vakıf senedinde değişiklik yaptıklarını dile getirerek, bağışlanan arazi üzerine üniversite tarafından Spor Bilimleri Fakültesi ve Kapalı Spor Salonu inşaatına başlandığını, inşaatların da tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi.
Genel Kurul toplantısında, yeni yönetim kurulu seçimi yapıldı. Muammer Usta’nın güven tazelediği kongreye, 25.26. Dönem CHP milletvekili Bülent Bektaşoğlu, önceki Vakıf Başkanı Uğur Karaibrahimoğlu, vakıf üyeleri ve davetliler katıldı.

GİRESUN

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İl Müftülüğünce gençlere yönelik program
YEREL HABERLER İl Müftülüğünce gençlere yönelik program
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ‘Su samuru’ Giresun’da görüntülendi
YEREL HABERLER Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ‘Su samuru’ ...
Karadut kış ortasında meyve verdi
YEREL HABERLER Karadut kış ortasında meyve verdi
FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar: "TMO, 90 bin ton fındığı piyasaya sürerek üreticiyi ezdirmemeli"
YEREL HABERLER FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar: "TMO, 90 bin ton ...
Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı
Hırsızlar muhtara yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlar muhtara yakalandı
Giresunlu kuaför İtalya’da Türkiyeyi temsil edecek
YEREL HABERLER Giresunlu kuaför İtalya’da Türkiyeyi temsil edecek
TMO’nun fındık satışı söylentileri piyasayı etkiledi
YEREL HABERLER TMO’nun fındık satışı söylentileri piyasayı etkiledi
Şahin: “Fındıkta bol ürün almanın yolu budamadan geçiyor”
YEREL HABERLER Şahin: “Fındıkta bol ürün almanın yolu budamadan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X