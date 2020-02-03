Sacit Ali Eren: “Bizim için en öncelikli maç İstanbulspor karşılaşması”

Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, Hatayspor karşısında iyi bir oyun sergilediklerini, kendileri için en öncelikli müsabakanın ise İstanbulspor karşılaşması olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda lider Hatayspor ile 11 berabere kalan Giresunspor'da bir puanın sevinci yaşanıyor. Ligin ikinci yarsına hızlı başlayan ve dikkat çeken bir performans sergileyen yeşilbeyazlılar, ikinci yarının ilk 3 haftasında 7 puan topladı.

Hatayspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Sacit Ali Eren, “Önemli ve çok zor bir maçtı ancak 90 dakika boyunca güzel, etkili bir oyun ortaya koyan taraf bizdik. Oraya 3 puan hedefiyle gitmiştik ancak bir puanla sahadan ayrılmak zorunda kaldık. İki puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Oyuncularımızı, teknik kadromuzu mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Önümüzde İstanbulspor ile yapacağımız maç var. O karşılaşmada en iyi sonucu almaya çalışacağız” dedi.

“Bizim için en öncelikli maç İstanbulspor karşılaşması” diyen Eren, şöyle devam etti:

“Taraftarlarımızdan beklentimiz artık tribünleri doldurmaları ve son düdüğe kadar takımımıza destek olmaları. Rakiplerimizin hepsi bu konuda sıkıntı yaşamıyor. İnşallah biz de kalan haftalarda taraftarımızın daha fazla desteğini arkamızda hissederiz.”

GİRESUN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:05

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