Doğankent'teki iki okul binası can ve mal güvenliği açısından tehlikeli bulundu

Giresun İl Genel Meclisi Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunca Giresun’un Doğankent ilçesi Süttaşı ve Çatak ilköğretim okul binalarının can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu belirtildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İl Genel Meclisi üyesi Muttalip Patan ve arkadaşları tarafından Doğankent ilçesindeki Çatak ve Süttaşı ilköğretim okul binalarının incelenmesi yapılarak can ve mal kaybına neden olabilecek tedbirlerin alınmasına yönelik verilen önergeyle ilgili hazırlanan rapor açıklandı.

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan rapor hakkında konuşma yapan Komisyon Başkanı Murat Arslan, inceleme sonucunda her iki okul binasının öğrenciler için tehlike oluşturacak boyutta hasar tespit edildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyon Başkanı Arslan “Komisyonumuz tarafından yerinde yapılan incelemede, 2015 yılında yenilenerek eğitim ve öğretime başlayan Süttaşı İlköğretim ve İmam Hatip Ortaokulu çatısında hasar oluştuğundan sıvaların döküldüğü, elektrik ve lamba duyularının etkilenip sallandığı, bir kısmında elektrik olmadığı gözlemlenmiştir. Okulun asansörü ilk yapıldığı günden beri çalışmadığı ve dip kuyusunda su biriktiği görülmüştür. Çatak köyü ilköğretim ve İmam Hatip Ortaokulu ek binası ise yeni yapılmış olduğu halde duvar ve kirişlerde çatlaklar meydana gelmiştir. Okul bahçesinde köy deresinin kenarına yapılan istinat duvarının bir kısmının çökmüş ve öğrenciler için tehlike oluşturduğu görülmüştür. Sonuç olarak her iki okulunda acilen teknik olarak müdahale edilmemesi halinde can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu görülmüştür” açıklamasında bulundu.

