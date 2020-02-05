Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları İl Genel Meclisi şubat ayı toplantısına katıldı

Giresun İl Genel Meclisi şubat ayı toplantıları geçtiğimiz Pazartesi günü itibariyle başladı. Ahmet Şahin başkanlığında gerçekleştirilen oturumlarda Giresun genelinde 2020 yılı itibarıyla devam eden yatırımlar projeler görüşüldü. İlçelerde ve köylerde yapımına başlanılan ve devam eden yatırımların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların projelerin görüşüleceği toplantılar öncesinde konuşan Giresun İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin, şubat ayı toplantılarının hayırlı olması temennisinde bulunarak 2020 yılında İl Genel Meclisi olarak önemli ve başarılı yatırımların kararlarının alınacağını kaydetti.

İl Genel Meclisi şubat ayı toplantısının Çarşamba günü gerçekleşen oturumuna Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları’da katıldı. Vali Sarıfakıoğulları, meclis üyeleri ile birlikte ilçe ve köylerde devam eden altyapı, yol ve içme suyu gibi çalışmalarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlar üzerinde devam eden yatırımları değerlendirildi. Katıldığı toplantıda konuşma yapan Vali Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Valiliği İl Özel İdaresi olarak, Giresun’da önemli çalışmalara imza atıldığını bu vesileyle emeği geçenleri tebrik etti.

İl Özel İdaresi’nin 2020 yılında 71,5 milyon liralık bütçesine karşılık 20 milyon lira borçlanma yetkisini eleştiren Mehmet Yılmaz’ın sorusunu da cevaplayan Vali Harun Sarıfakıoğulları, “Bir karşılığı varsa borçlanma olabilir. Hedeflerini gerçekleştirmek için borçlanmalar yapılabiliniyor. 2020 yılı ihtiyaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için 20 milyon lira borçlanmanın çok büyük bir rakam olmadığı düşüncesindeyim. Bilindiği gibi İl Özel İdaresi araç parkının modernizasyonunu planlama yapıyoruz. Hizmet götürürken bir takım ihtiyaçlar ortaya çıkabiliyor. Bunları yaparken borçlanmanın yapılabileceğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

GİRESUN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:00

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