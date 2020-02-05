Giresunspor yeni stadında

Giresunspor, yapımı devam eden yeni stadı ziyaret etti.

Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Hakan Kutlu, teknik heyet, futbolcular ve A takım personeli, yapımı devam eden stadı inceledi. Ziyarette stadyum inşaatı hakkında bilgiler alan Başkan Eren, stadın inşaat işinin neredeyse bittiğini belirterek, "Stadımızda 1 ay içinde çim serimine başlanacağı bilgisini aldık. Yeni stadımız inşallah önümüzdeki sezona yetişecek. Taraftarlarımız gibi biz de yeni evimiz için son derece heyecanlıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çektirilirken, stadyum inşaat görevlilerine Teknik Direktör Hakan Kutlu tarafından forma hediye edildi.

GİRESUN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:00

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