Giresun'da heyelan Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde yaşanan heyelan nedeniyle Giresun-Dereli Karayolu ulaşıma kapandı

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Giresun’un Duroğlu Beldesi’nde meydana gelen heyelan sonrası GiresunDereli karayolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, GiresunDereli karayolu Duroğlu Belde girişi mevkiinde heyelan meydana geldi. Yol kenarındaki tepeden kopan kaya parçaları ve toprak kütleleri yola savruldu. Heyelanın küçük kaya parçalarının düşmesi ve toprak kayması nedeniyle daha önceden fark edilmesi üzerine önlem alınarak yolun trafiğe kapatılması sebebiyle bir faciadan dönüldü. Heyelan anlarını ise vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Heyelanın ardından GiresunDereli karayolu ulaşıma kapanırken, yol açma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

GİRESUN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:59

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